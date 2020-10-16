Сколько предлагают врачам за работу в ковид-госпиталях Новосибирска (сравниваем с обычными больницами)

Новосибирским врачам и медперсоналу за работу с ковидом предлагают повышенные зарплаты — они в 2,5–3 раза больше обычных гонораров медиков из городских больниц и поликлиник. Такой вывод можно сделать после изучения свежих вакансий на hh.ru.



Мы посмотрели, каких специалистов ищут в ковидные госпитали Новосибирска, и подсчитали средние зарплаты, которые им предлагают. Подробности — в этой картинке.