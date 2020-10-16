Сколько предлагают врачам за работу в ковид-госпиталях Новосибирска (сравниваем с обычными больницами)

Врачам ковид-госпиталей Новосибирска предлагают зарплату от 145 тысяч
Новосибирским врачам и медперсоналу за работу с ковидом предлагают повышенные зарплаты — они в
Мы посмотрели, каких специалистов ищут в ковидные госпитали Новосибирска, и подсчитали средние зарплаты, которые им предлагают. Подробности — в этой картинке.
В ГКБ № 3, судя по всему, дефицит кадров — в учреждение требуется врач-пульмонолог, врач-терапевт и палатная медицинская сестра. Все вакансии публикуются с пометкой «СРОЧНО».
Фельдшер инфекционной бригады требуется в госпиталь ветеранов войн
На этой неделе стало известно, что роддом
В разгар первой волны коронавируса мы выяснили, сколько медиков осталось работать в больницах, где новосибирцы лечатся и умирают от ковида.