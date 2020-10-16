16 октября пятница
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 3/10
usd 77.95
eur 91.45

Все новости

Все новости

Сколько предлагают врачам за работу в ковид-госпиталях Новосибирска (сравниваем с обычными больницами)

Зарплаты медиков, работающих с коронавирусом, выросли в 2,5–3 раза

653
3Обсудить

Поделиться

В некоторых учреждениях — острая нехватка специалистов. Из требований к врачам-кандидатам: «наличие действующего сертификата специалиста», а «при наличии непрофильной специальности обязательно удостоверение (краткосрочное усовершенствование) не менее 36 часов»

В некоторых учреждениях — острая нехватка специалистов. Из требований к врачам-кандидатам: «наличие действующего сертификата специалиста», а «при наличии непрофильной специальности обязательно удостоверение (краткосрочное усовершенствование) не менее 36 часов»

Врачам ковид-госпиталей Новосибирска предлагают зарплату от 145 тысяч

Новосибирским врачам и медперсоналу за работу с ковидом предлагают повышенные зарплаты — они в 2,5–3 раза больше обычных гонораров медиков из городских больниц и поликлиник. Такой вывод можно сделать после изучения свежих вакансий на hh.ru.

Мы посмотрели, каких специалистов ищут в ковидные госпитали Новосибирска, и подсчитали средние зарплаты, которые им предлагают. Подробности — в этой картинке.

Зарплаты фельдшеров инфекционных бригад выросли меньше всего — с 30 до 40 тысяч рублей

Зарплаты фельдшеров инфекционных бригад выросли меньше всего — с 30 до 40 тысяч рублей

В ГКБ № 3, судя по всему, дефицит кадров — в учреждение требуется врач-пульмонолог, врач-терапевт и палатная медицинская сестра. Все вакансии публикуются с пометкой «СРОЧНО».

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Фельдшер инфекционной бригады требуется в госпиталь ветеранов войн № 3, пульмонолог, терапевт и анестезиолог-реаниматолог — в госпиталь на базе ГКБ № 11. На сайте мы не нашли объявлений о свободных вакансиях в других коронавирусных госпиталях, в том числе в учреждениях на базе ГКБ № 25, ГКБ № 12, больницы скорой медицинской помощи № 2 и родильного дома № 2.

На этой неделе стало известно, что роддом № 2 станет ковидным госпиталем — эта новость заставила будущих мам, планировавших роды в этом учреждении, развернуть кампанию в соцсетях. На НГС публиковали колонку беременной, которая высказала резко негативное мнение о перепрофилировании родильного дома.

В разгар первой волны коронавируса мы выяснили, сколько медиков осталось работать в больницах, где новосибирцы лечатся и умирают от ковида.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

врачизарплатыкоронавирус в Новосибирскековидный госпиталь
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!