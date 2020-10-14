На Северо-Чемском мужчина упал и начал биться в конвульсиях — скорую ждали час

В Новосибирске скорая час ехала к мужчине в конвульсиях
Днём 13 октября мужчине стало плохо рядом с магазином на Северо-Чемском жилмассиве — он упал и начал биться в конвульсиях. Прохожие несколько раз вызывали скорую, но ждать её пришлось почти час. Главврач скорой объяснила, почему так получилось.
Пенсионера, которому на вид 75–77 лет, заметили около 16:00 у входа в торговый центр на улице Комсомольской.
— Я садилась в машину, мужчина стоял рядом с урной. Я смотрю — его как-то «повело». Сначала не поняла, что с ним, подумала, что пьяный. Потом он начал падать, тут выбежали ребята из магазина и его поймали. В 15:42 я начала звонить в скорую, раза с пятого дозвонилась. Его начало трясти в конвульсиях, он посинел сразу. Прошло
Девушка добавила, что мужчина пришел в себя, попытался подняться, но снова упал. Когда скорая приехала, его посадили в машину, провели какие-то манипуляции, а потом отвезли домой — пенсионер живёт рядом с магазином.
— Мужчина на улице упал, я слышала звук падения, потому что он ударился о здание. Потом мы минут 50 минимум ждали скорую. Сразу же прохожие начали набирать номер скорой. Я потом уже вышла, подложила что-то под голову, наблюдала за человеком. Он пытался встать, потом опять упал, — рассказала Галина Мирошниченко, продавец цветочного магазина, который находится рядом.
Ситуацию прокомментировала главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.
— Приступ эпилепсии, как правило, кратковременный, длится около трёх минут и проходит самостоятельно. Обычно он не требует терапии. Люди, которые болеют эпилепсией, знают об этом и иногда не вызывают скорую помощь, потому что необходимости в этом нет. Для нас приоритетные вызовы — на улице, мы стараемся приехать как можно быстрее. Поскольку в тот момент бригады были заняты, мы не смогли приехать к указанному времени. Это связано с ростом вызовов в целом и увеличением числа пациентов с коронавирусом, — сообщила Ирина Большакова.
На этой неделе фельдшер скорой помощи Сергей Комлев сообщил, что некоторым пациентам в Новосибирске приходится ждать врачей почти двое суток. Почему некоторые вызовы могут находиться в листе ожидания по 40 часов, объяснила главврач скорой.
Сегодня в регионе выявили 120 новых заболевших ковидом в НСО. Также оперштаб сообщил о самом большом количестве умерших за последние два месяца.