На Северо-Чемском мужчина упал и начал биться в конвульсиях — скорую ждали час

Днём 13 октября мужчине стало плохо рядом с магазином на Северо-Чемском жилмассиве — он упал и начал биться в конвульсиях. Прохожие несколько раз вызывали скорую, но ждать её пришлось почти час. Главврач скорой объяснила, почему так получилось.



Пенсионера, которому на вид 75–77 лет, заметили около 16:00 у входа в торговый центр на улице Комсомольской.