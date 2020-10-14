14 октября среда
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 4/10
usd 77.29
eur 91.07
Тема дняВ инфекционке скончался директор «Медтранса»

Все новости

Все новости

На Северо-Чемском мужчина упал и начал биться в конвульсиях — скорую ждали час

Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова объяснила, почему врачи долго не приезжали

3 009
25Обсудить

Поделиться

Мужчина упал на асфальт на улице&nbsp;

Мужчина упал на асфальт на улице 

В Новосибирске скорая час ехала к мужчине в конвульсиях

Днём 13 октября мужчине стало плохо рядом с магазином на Северо-Чемском жилмассиве — он упал и начал биться в конвульсиях. Прохожие несколько раз вызывали скорую, но ждать её пришлось почти час. Главврач скорой объяснила, почему так получилось.

Пенсионера, которому на вид 75–77 лет, заметили около 16:00 у входа в торговый центр на улице Комсомольской.

— Я садилась в машину, мужчина стоял рядом с урной. Я смотрю — его как-то «повело». Сначала не поняла, что с ним, подумала, что пьяный. Потом он начал падать, тут выбежали ребята из магазина и его поймали. В 15:42 я начала звонить в скорую, раза с пятого дозвонилась. Его начало трясти в конвульсиях, он посинел сразу. Прошло 10–15 минут — никто не приехал, — рассказала читательница Юлия.

Девушка добавила, что мужчина пришел в себя, попытался подняться, но снова упал. Когда скорая приехала, его посадили в машину, провели какие-то манипуляции, а потом отвезли домой — пенсионер живёт рядом с магазином.

— Мужчина на улице упал, я слышала звук падения, потому что он ударился о здание. Потом мы минут 50 минимум ждали скорую. Сразу же прохожие начали набирать номер скорой. Я потом уже вышла, подложила что-то под голову, наблюдала за человеком. Он пытался встать, потом опять упал, — рассказала Галина Мирошниченко, продавец цветочного магазина, который находится рядом.

Ситуацию прокомментировала главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.

— Приступ эпилепсии, как правило, кратковременный, длится около трёх минут и проходит самостоятельно. Обычно он не требует терапии. Люди, которые болеют эпилепсией, знают об этом и иногда не вызывают скорую помощь, потому что необходимости в этом нет. Для нас приоритетные вызовы — на улице, мы стараемся приехать как можно быстрее. Поскольку в тот момент бригады были заняты, мы не смогли приехать к указанному времени. Это связано с ростом вызовов в целом и увеличением числа пациентов с коронавирусом, — сообщила Ирина Большакова.

На этой неделе фельдшер скорой помощи Сергей Комлев сообщил, что некоторым пациентам в Новосибирске приходится ждать врачей почти двое суток. Почему некоторые вызовы могут находиться в листе ожидания по 40 часов, объяснила главврач скорой.

Сегодня в регионе выявили 120 новых заболевших ковидом в НСО. Также оперштаб сообщил о самом большом количестве умерших за последние два месяца.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

Кировский районСеверо-Чемскойэпилепсиякоронавирусскорая
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (25)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!