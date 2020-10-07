В кардиодиспансере отложили плановые операции из-за COVID-19

В Новосибирском областном клиническом кардиологическом диспансере отложили проведение плановых операций из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил главный кардиолог регионального Минздрава, заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма и электростимуляции областного кардиодиспансера Сергей Зенин.



— Кардиодиспансер очень активно работал в сентябре (в период спада коронавируса), сделал большое количество операций. Что касается экстренных операций, они выполняются точно так же, как и вне эпидемии коронавируса. Ангиопластика коронарных артерий, иные операции, необходимые пациентам с инфарктом миокарда и другими сердечными причинами, на сегодняшний день, пока кардиодиспансер работает с ковид-инфекцией, выполняются в НИИ ПК. Вы должны четко понимать, что наличие у пациента ковид-инфекции, даже тяжелой, не является препятствием для получения срочной кардиологической помощи. Даже пациент с подтвержденным ковидом будет принят и прооперирован. Что касается плановых операций, они, к сожалению, немного откладываются — это увеличивает нашу нагрузку в период спада, — объяснил Сергей Зенин.