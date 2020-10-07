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В кардиодиспансере отложили плановые операции из-за COVID-19

Срочные операции делают в прежнем режиме

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Плановые операции на сердце сейчас делают в НИИ ПК

Плановые операции на сердце сейчас делают в НИИ ПК

В Новосибирском областном клиническом кардиологическом диспансере отложили проведение плановых операций из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил главный кардиолог регионального Минздрава, заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма и электростимуляции областного кардиодиспансера Сергей Зенин.

— Кардиодиспансер очень активно работал в сентябре (в период спада коронавируса), сделал большое количество операций. Что касается экстренных операций, они выполняются точно так же, как и вне эпидемии коронавируса. Ангиопластика коронарных артерий, иные операции, необходимые пациентам с инфарктом миокарда и другими сердечными причинами, на сегодняшний день, пока кардиодиспансер работает с ковид-инфекцией, выполняются в НИИ ПК. Вы должны четко понимать, что наличие у пациента ковид-инфекции, даже тяжелой, не является препятствием для получения срочной кардиологической помощи. Даже пациент с подтвержденным ковидом будет принят и прооперирован. Что касается плановых операций, они, к сожалению, немного откладываются — это увеличивает нашу нагрузку в период спада, — объяснил Сергей Зенин.

Этим утром также стало известно, что в Новосибирске вновь открывают инфекционные госпитали на базе областного кардиодиспансера и больницы скорой помощи № 2. Это связали с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ и увеличившимся количеством тяжелых случаев коронавируса и пневмоний.

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