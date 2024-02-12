От готики до авангарда: 8 башен Новосибирска — как они появились и во что могут превратиться в будущем

Разные и одинаковые: почему водонапорные башни не похожи друг на друга

Железнодорожное трио

Пожалуй, самые известные водонапорные башни Новосибирска одновременно являются и самыми старыми. Расположены они, как легко можно понять, вблизи вокзала: две на улице Движенцев, у самой железнодорожной линии, третья — чуть поодаль, возле гаражей над улицей Туннельный спуск.

