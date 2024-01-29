Что происходит в Башне на Маркса? Она была заброшена 17 лет, а теперь там колонны и люстра — 10 снимков

Как рассказала «хранитель Башни» Татьяна Конкина, Башня только первый год работает с отоплением и в ежедневном режиме.

— В Башне есть постоянные резиденты, которые занимают первый и шестой этажи. Это действующие магазины изделий ручной работы и продажи книг, рекламное агентство и две музыкальные репетиционные точки. В будущем мы планируем открыть кафе во входной зоне первого этажа. Пока что мы находимся в поиске нужного формата, — рассказала Татьяна Конкина.