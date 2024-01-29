Что происходит в Башне на Маркса? Она была заброшена 17 лет, а теперь там колонны и люстра — 10 снимков

Башня на Маркса все чаще стала появляться в культурной жизни Новосибирска — сегодня проводят экскурсии, киноночи, концерты и лекции. В здании, которое было заброшено 17 лет, еще продолжается ремонт, но некоторые пространства уже открыты.
Корреспондент НГС побывала внутри водонапорной Башни и посмотрела, что сейчас происходит в культовом месте левого берега.
Здание водонапорной Башни еще не выглядит полностью обжитым. На первом этаже поставлены полки для буккроссинга, оформлена входная зона со столами в стиле СССР. В углу стоят лестницы, по которым можно понять, что ремонт все еще продолжается. Под потолком висит огромная шикарная люстра — ее купил один из нынешних владельцев Башни.
Как рассказала «хранитель Башни» Татьяна Конкина, Башня только первый год работает с отоплением и в ежедневном режиме.
— В Башне есть постоянные резиденты, которые занимают первый и шестой этажи. Это действующие магазины изделий ручной работы и продажи книг, рекламное агентство и две музыкальные репетиционные точки. В будущем мы планируем открыть кафе во входной зоне первого этажа. Пока что мы находимся в поиске нужного формата, — рассказала Татьяна Конкина.
Сейчас все этажи Башни доступны к посещению. Жители и гости города приходят прогуляться и посмотреть на необычные планировки восьми этажей. Некоторые приходят пофотографироваться с колоннами и люстрами.
— Любимый всеми постоянный формат — еженедельные экскурсии по Башне. Посетители приходят с вопросами, что это за место и чем оно ценно? Полноценная экскурсия занимает полтора часа — столько информации мы можем рассказать о Башне! Все события мы освещаем в соцсетях, уже формируя свою постоянную аудиторию. Башня претендует стать главным событийным местом левого берега, а также готовится занять место в рядах исторических символов Новосибирска, — добавила «хранитель Башни».
Лифт в здании старый и способ работы у него странный — чтобы поехать, нужно нажать два раза. А иначе двери закроются и вы останетесь в темноте. К счастью, на крики быстро прибегают «хранители», открывают двери и показывают на надпись с инструкцией.
В сентябре прошлого года в Новосибирске появилась еще одна библиотека с модернизированными интерьерами. Читатели могут посетить ее в микрорайоне Затон.