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Что происходит в Башне на Маркса? Она была заброшена 17 лет, а теперь там колонны и люстра — 10 снимков

В здании продолжается ремонт

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Башню выкупила в конце 2021 года группа компаний, которую представлял Александр Гинтер. Самый известный его проект — лофт-парк «Подземка»

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Башня на Маркса все чаще стала появляться в культурной жизни Новосибирска — сегодня проводят экскурсии, киноночи, концерты и лекции. В здании, которое было заброшено 17 лет, еще продолжается ремонт, но некоторые пространства уже открыты.

Корреспондент НГС побывала внутри водонапорной Башни и посмотрела, что сейчас происходит в культовом месте левого берега.

Сейчас внутри работает школы игры на укулеле, книжный магазин и магазин-мастерская

Сейчас внутри работает школы игры на укулеле, книжный магазин и магазин-мастерская

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Здание водонапорной Башни еще не выглядит полностью обжитым. На первом этаже поставлены полки для буккроссинга, оформлена входная зона со столами в стиле СССР. В углу стоят лестницы, по которым можно понять, что ремонт все еще продолжается. Под потолком висит огромная шикарная люстра — ее купил один из нынешних владельцев Башни.

На первом этаже рядом с колоннами стоит шкаф для буккроссинга

На первом этаже рядом с колоннами стоит шкаф для буккроссинга

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Как рассказала «хранитель Башни» Татьяна Конкина, Башня только первый год работает с отоплением и в ежедневном режиме.

— В Башне есть постоянные резиденты, которые занимают первый и шестой этажи. Это действующие магазины изделий ручной работы и продажи книг, рекламное агентство и две музыкальные репетиционные точки. В будущем мы планируем открыть кафе во входной зоне первого этажа. Пока что мы находимся в поиске нужного формата, — рассказала Татьяна Конкина.

Сейчас все этажи Башни доступны к посещению. Жители и гости города приходят прогуляться и посмотреть на необычные планировки восьми этажей. Некоторые приходят пофотографироваться с колоннами и люстрами.

— Любимый всеми постоянный формат — еженедельные экскурсии по Башне. Посетители приходят с вопросами, что это за место и чем оно ценно? Полноценная экскурсия занимает полтора часа — столько информации мы можем рассказать о Башне! Все события мы освещаем в соцсетях, уже формируя свою постоянную аудиторию. Башня претендует стать главным событийным местом левого берега, а также готовится занять место в рядах исторических символов Новосибирска, — добавила «хранитель Башни».

Часть помещений находится на реконструкции

Часть помещений находится на реконструкции

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Лифт в здании старый и способ работы у него странный — чтобы поехать, нужно нажать два раза. А иначе двери закроются и вы останетесь в темноте. К счастью, на крики быстро прибегают «хранители», открывают двери и показывают на надпись с инструкцией.

В лифте нужно два раза нажимать на кнопку

В лифте нужно два раза нажимать на кнопку

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На лестнице висят фотографии из прошлого. В прошлом году в Башне организовали музей СМИ в честь телеканала НТН-4. Это была первая независимая телекомпания Новосибирска

На лестнице висят фотографии из прошлого. В прошлом году в Башне организовали музей СМИ в честь телеканала НТН-4. Это была первая независимая телекомпания Новосибирска

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В Башне продолжаются ремонтные работы

В Башне продолжаются ремонтные работы

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Если на лифте вы ехать боитесь, то можно подняться по лестнице с первого на шестой этаж

Если на лифте вы ехать боитесь, то можно подняться по лестнице с первого на шестой этаж

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Входное пространство оформлено в стиле СССР

Входное пространство оформлено в стиле СССР

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В Башне проводят кинопоказы и киноночи. В субботу, 27 января, такую киноночь по Стивену Кингу организовывал киноклуб «Дюна»

В Башне проводят кинопоказы и киноночи. В субботу, 27 января, такую киноночь по Стивену Кингу организовывал киноклуб «Дюна»

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В сентябре прошлого года в Новосибирске появилась еще одна библиотека с модернизированными интерьерами. Читатели могут посетить ее в микрорайоне Затон.

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