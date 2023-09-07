Обновленные виды, красивая мебель и техника: видео из модной новосибирской библиотеки — где она открылась

В Новосибирске появилась еще одна библиотека с модернизированными интерьерами. Читатели могут посетить ее в микрорайоне «Затон.
Об этом в своем телеграм-канале 7 сентября рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Показываем, как выглядит обновлённая библиотека имени Фадеева внутри.
В обновленных залах библиотеки планируются мастер-классы, лекции и тематические встречи.
В библиотеке есть мастерская для занятий по 3D-моделированию судов и пространство для просмотра видеоконтента.
Библиотека оснащена современным оборудованием.
Всего по нацпроекту до конца 2023 года в Новосибирской области планируется запустить 29 модельных библиотек.
Книжный фонд библиотеки в ближайшие три года увеличится более чем на три тысячи экзмпляров.
В июле в Центральную городскую библиотеку им. К. Маркса в Новосибирске вернули издание, которое было выдано читателю около 100 лет назад — в 1928 году. Это роман американского писателя Эптона Синклера «Сильвия».