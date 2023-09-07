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Обновленные виды, красивая мебель и техника: видео из модной новосибирской библиотеки — где она открылась

Эта библиотека стала шестой, обновленной по нацпроекту «Культура» в Новосибирской области

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Библиотека им. А.А. Фадеева стала модельной

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В Новосибирске появилась еще одна библиотека с модернизированными интерьерами. Читатели могут посетить ее в микрорайоне «Затон.

Об этом в своем телеграм-канале 7 сентября рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Показываем, как выглядит обновлённая библиотека имени Фадеева внутри.

Библиотека находится в доме №17 на ул. Полярной

Библиотека находится в доме №17 на ул. Полярной

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В обновленных залах библиотеки планируются мастер-классы, лекции и тематические встречи.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Видео с открытия библиотеки

Видео: телеграм-канал Анатолия Локтя

Обновленный интерьер

Обновленный интерьер

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В библиотеке есть мастерская для занятий по 3D-моделированию судов и пространство для просмотра видеоконтента.

Торжественное открытие обновленной библиотеки состоялось 7 сентября

Торжественное открытие обновленной библиотеки состоялось 7 сентября

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Библиотека оснащена современным оборудованием.

По QR-кодам на входе можно узнать информацию про культурные объекты города и район

По QR-кодам на входе можно узнать информацию про культурные объекты города и район

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Всего по нацпроекту до конца 2023 года в Новосибирской области планируется запустить 29 модельных библиотек.

На полках можно найти литературу разных жанров

На полках можно найти литературу разных жанров

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Книжный фонд библиотеки в ближайшие три года увеличится более чем на три тысячи экзмпляров.

В июле в Центральную городскую библиотеку им. К. Маркса в Новосибирске вернули издание, которое было выдано читателю около 100 лет назад — в 1928 году. Это роман американского писателя Эптона Синклера «Сильвия».

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