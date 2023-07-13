Читатели вернули книгу в новосибирскую библиотеку спустя почти 100 лет. Хорошо, что штраф за просрочку отменен

В Центральную городскую библиотеку им. К. Маркса в Новосибирске вернули издание, которое было выдано читателю около 100 лет назад — в 1928 году. Это роман американского писателя Эптона Синклера «Сильвия».
Книгу в библиотеку принесла Виктория Агамян, которая обнаружила ее в домашнем архиве. Кто именно из ее предков брал этот роман, она не знает. На протяжении трех поколений книга находилась в архиве семьи. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.
— Несмотря на то, что книга издана почти 100 лет назад, вряд ли она представляет антикварную ценность, слишком ветхое состояние издания. Видимо, книгу читали очень активно. Однако есть несколько нюансов, которые позволяют предположить, что издание может быть раритетом, — отмечает заместитель директора Центральной городской библиотеки им. К. Маркса Елена Немцева.
Роман Эптона Синклера «Сильвия» написан в 1913 году. Официально книга впервые переведена на русский язык в 1922 году. Титульный лист возвращенного издания не сохранился, на нескольких страницах стоит штамп «Центральная библиотека имени Карла Маркса г. Ново-Николаевск».
— Можно предположить, что книга издана в промежутке между 1922 годом и 1926-м (год переименования Ново-Николаевска в Новосибирск). Однако в романе используется дореформенная орфография, с буквами «ер», «ять». Между тем после 1918 года типографии уже не должны были выпускать издания с прежним правописанием. В общем, книга хранит загадки, — говорят в пресс-службе библиотеки.
Последние 15 лет в библиотеке ведутся электронные каталоги и электронный учет читателей: в истории библиотеки не так много случаев с небывало длительной задержкой книг, замечает Елена Немцева:
— Однажды в библиотеку вернули издание спустя 10 лет — книгу также обнаружили родственники читательницы.
В пресс-службе добавляют, что сейчас издания выдаются в библиотеке на срок до 30 дней. Читатели могут продлить использование книги, но не более трех раз подряд. Как только истекает срок возврата, библиотекари напоминают читателям о необходимости вернуть книги. Но если не удается найти читателя и взятые им книги, то в процессе инвентаризации невозвращенные издания списываются — так делают каждые семь лет.
— Хотя читатели у нас в основном сознательные, невозвраты книг случаются очень редко. Что касается системы штрафов, то она была отменена во время пандемии в 2020 году, и мы к ней не вернулись. Раньше штраф составлял 1 рубль за один день просрочки, — поясняет Елена Немцева.
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