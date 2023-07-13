Читатели вернули книгу в новосибирскую библиотеку спустя почти 100 лет. Хорошо, что штраф за просрочку отменен

— Несмотря на то, что книга издана почти 100 лет назад, вряд ли она представляет антикварную ценность, слишком ветхое состояние издания. Видимо, книгу читали очень активно. Однако есть несколько нюансов, которые позволяют предположить, что издание может быть раритетом, — отмечает заместитель директора Центральной городской библиотеки им. К. Маркса Елена Немцева.