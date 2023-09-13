«Лучше бы снесли, хотя дома прикольные»: в 10 минутах от метро рушатся три здания — там ходят бомжи, а мэрия ищет инвесторов

Житель дома на Грибоедова Евгений подсчитал, что за прошлое лето бараки на Якушева горели не менее 10 раз. В это лето число немного уменьшилось. Жители признаются, что иногда бывает страшно, что огонь залетит к кому-нибудь на балкон и их дом тоже может загореться.



Вообще, объекты культурного наследия расположены в странном месте. Недалеко возводят новостройки, во дворе зеленой трехэтажки пьют странные напитки компании подростков. Грибоедова, 13 возвышается как самая обычная и стандартная панельная пятиэтажка, а напротив бараков находится вокзал. Метро от этого живописного места располагается в 10 минутах ходьбы.

— Здесь все идут к электричке. Я уже не говорю, что здесь нет тротуаров и фонарей. Но идти через вот это приходится, — Екатерина показывает рукой и на частный сектор, и на бараки, которые признаны культурным наследием. — И главный вопрос — зачем было признавать памятником регионального значения, когда это никому не нужно? Лучше бы это снесли и построили что-то приличное. Хотя дома прикольные.