«Лучше бы снесли, хотя дома прикольные»: в 10 минутах от метро рушатся три здания — там ходят бомжи, а мэрия ищет инвесторов

В Новосибирске в районе вокзала Новосибирск-Южный стоят три кирпичных дома, которые были признаны объектами культурного значения. Дома постепенно разрушаются, а местные жители бьют тревогу — расселенные бараки постоянно горят, и в них ночуют люди без определенного места жительства. Корреспонденты НГС побывали в месте, где раньше стояли красивые кирпичные домики, поговорили с местными жителями и узнали, что мэрия собирается делать с этими домами. О том, как разрушается история у железной дороги, — в этом материале.
«Культурно жили»
Возле одной из выломанных дверей дома на Якушева, 144 практически сразу проявился мощный неприятный запах: смесь перегара, грязи, помойки и сырости. Корреспонденты пригляделись внутрь и увидели в серый из-за недавнего пожара интерьер. Там лежала бесформенная куча одежды, под которой угадывался человек. Он никак не реагировал на гостей. Недалеко от него лежало еще одно такое же тело.
Три дома на Якушева по соседству со станцией Новосибирск-Южный признаны объектами культурного наследия. Если составить эти дома в ряд, то получится своеобразный градиент.
Якушева, 148 стоит через дорогу, и там живут приличные люди и ухаживают за домом по мере своих сил.
Два кирпичных дома, Якушева 142 и 144, стоят рядом и практически пустуют.
Дом под номером 144 сгорел только наполовину. Высокие потолки, красивые двери с только наброском заброшенности. Крыша на месте, и поэтому в здании можно «переночевать». В крайнем правом углу двери закрыты на замок. Житель соседнего дома, на Грибоедова, 13, Евгений объясняет, что там летом живут работники ЖЭУ.
Якушева, 142 уже практически выгорел, в нем отсутствует крыша — ее разобрали пожарные. Окон практически нет, и, как объясняют местные жители, даже бомжи обходят его стороной.
Все три здания глубоко заросли травой, но рядом с Якушева, 148 еще растут и цветы. Крыльцо на первый этаж сломано, но в подъезде стоят новые двери.
Заброшенные объекты культурного наследия на Якушева, 142 и 144 расселили около 7 лет назад. Собеседница НГС Екатерина, которая и пригласила журналистов на улицу Якушева, поселилась в соседний дом на Грибоедова, 13 в 2012 году. Тех, кто жил в бараках прежде, сибирячка вспоминает с теплотой.
— У меня даже была тут подружка — тетя Ира в доме
Житель дома на Грибоедова Евгений подсчитал, что за прошлое лето бараки на Якушева горели не менее 10 раз. В это лето число немного уменьшилось. Жители признаются, что иногда бывает страшно, что огонь залетит к кому-нибудь на балкон и их дом тоже может загореться.
Вообще, объекты культурного наследия расположены в странном месте. Недалеко возводят новостройки, во дворе зеленой трехэтажки пьют странные напитки компании подростков. Грибоедова, 13 возвышается как самая обычная и стандартная панельная пятиэтажка, а напротив бараков находится вокзал. Метро от этого живописного места располагается в 10 минутах ходьбы.
— Здесь все идут к электричке. Я уже не говорю, что здесь нет тротуаров и фонарей. Но идти через вот это приходится, — Екатерина показывает рукой и на частный сектор, и на бараки, которые признаны культурным наследием. — И главный вопрос — зачем было признавать памятником регионального значения, когда это никому не нужно? Лучше бы это снесли и построили что-то приличное. Хотя дома прикольные.
— Эти дома еще сто лет могут простоять. Были слухи, что мэрия хотела музеи сделать. Но дела до них нет, — вторит Евгений.
Жители рассуждают, что дома можно отдать под офисы, чтобы их реконструировали, или просто законсервировать здания, сделать музей или снести. Но с каждым пожаром дома всё больше теряют былую красоту. А она, безусловно, есть: в кирпичных зданиях высокие потолки, остатки деревянных дверей и фундамента.
Сейчас вокруг бараков валяется мусор, тропинки сквозь высокую траву протоптаны только в помещения, где, по словам жителей, живут работники ЖЭУ и ночуют бездомные. В эту местность заглядывают не только сотрудники МЧС, но и полиции. Приезжают на разбой и попойки, говорят местные жители.
«Нас забыли»
Дом
— У нас тут топит, ничего хорошего. Мы как отшельники — нас ни видать, ни слыхать. Нас 7 лет назад сильно затопило дождевыми водами. С горем пополам через полгода сделали отмостку, но вода опять, и сыро в подполе. Как раз затопило, а я затеяла ремонт, — рассказывает Оксана Храпова.
В квартире у Оксаны уютный ремонт и две кошки, которые недоверчиво смотрят на гостей. Оксана Храпова заехала в квартиру на Якушева в 1998 году и раньше жила здесь с сыном. Она вспоминает, что прежде в доме жили многие работники железной дороги. Квартира тогда казалась хорошей, с высокими потолками и недалеко от центра.
Сейчас Оксана Храпова вместе с соседями пытается добиться для своего дома статуса аварийности. В 2017 году они заказали экспертизу за 25 тысяч — скинулись пятью квартирами. В экспертизе указано, что износ дома — 71% и он непригоден для проживания (документ есть в распоряжении редакции).
— Мы ходили к властям вдвоем с соседкой из первой квартиры. Нас забыли, хотя объявили памятником архитектуры. У меня соседка года три назад продала квартиру и сбежала. Ее первую квартиру топило, и через две в четвертую ко мне приливало, — отметила сибирячка.
Оксана Храпова добавила, что статус дома как объекта культурного наследия на ее жизнь никак не повлиял. Крышу за счет статуса ей никто не сделал, а траву у дома ЖЭУ стричь не начало.
Типовые дома на железной дороге
Новосибирский краевед Андрей Поздняков рассказал, что в прошлом эти дома принадлежали Алтайской железной дороге. Это было акционерное общество с участием государства и частного капитала. Закончена дорога была в 1915 году, она располагалась от Новониколаевска до Семипалатинска, и на ней строились похожие провинциальные железнодорожные вокзалы.
— Если вы проедите по этому участку Алтайской железной дороги на юг, если хорошо присмотритесь к вокзалам Бердска, Черепаново, Евсино и большому количеству за Барнаулом — они удивительным образом похожи, — отметил Андрей Поздняков.
Все дома железнодорожников типовые, утверждает краевед. Одинаковые есть на Якушева, Нижегородской, Грибоедова и на других улицах. Это целый комплекс из домов, водонапорных башен и вокзалов.
Очень долго этот комплекс числился в выявленных объектах архитектуры, в 90-х он из этого перечня исчез, а после его снова туда вернули.
— Сейчас эти домики под охраной, но никто не знает, что с ними делать. Для жильцов — это геморрой, а не проживание, они там в памятниках ничего сделать не могут, — рассуждает Андрей Поздняков.
Состояние — неудовлетворительное, ждут инвесторов
Как рассказали в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия, в реестр объектов культурного наследия дома на Якушева включены в 2016 году. Общее состояние домов на Якушева 142, 144, по мнению специалистов, неудовлетворительное.
— По информации правообладателя, научно-проектная документация по сохранению объектов культурного наследия находится в процессе разработки, по результатам выполнения работ указанная информация будет направлена в инспекцию в целях согласования в установленном порядке, — добавили в ведомстве.
Инспекция в адрес правообладателя — администрации Октябрьского района — направила требования по сохранению, содержанию, использованию и обеспечению доступа к объектам культурного наследия.
Жители дома на Грибоедова, 13 несколько раз обращались в мэрию по поводу домов на Якушева. Последний ответ пришел Екатерине из приложения «Госуслуги». Администрация Октябрьского района сообщила, что дома на Якушева, 142 и 144 взяты в оперативное управление.
— В целях проработки вопроса по привлечению инвестиций на выполнение комплекса работ по реконструкции, реставрации, приспособлению для современного использования. В настоящее время рассматриваются предложения потенциальных инвесторов, — ответили местной жительнице в мэрии.
В пресс-центре мэрии Новосибирска на запрос НГС взяли отсрочку до 30 сентября. НГС также направил запрос в ЖЭУ. На момент публикации ответа не было.
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