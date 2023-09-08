Жители новосибирского барака, где нет водоснабжения, платят за воду — в «Горводоканале» объяснили это

Жители 93-летнего аварийного дома на улице Ростовской, 4 платят за воду по квитанции, несмотря на отсутствие в бараке центрального водоснабжения. В «Горводоканале» объяснили это тем, что в этом случае на потребление воды все равно есть нормативы и тарифы.

