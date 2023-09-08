Жители новосибирского барака, где нет водоснабжения, платят за воду — в «Горводоканале» объяснили это

Жители 93-летнего аварийного дома на улице Ростовской, 4 платят за воду по квитанции, несмотря на отсутствие в бараке центрального водоснабжения. В «Горводоканале» объяснили это тем, что в этом случае на потребление воды все равно есть нормативы и тарифы.
В конце августа НГС писал, что в доме, расположенном на Первомайке, почти нет коммуникаций. Отопление в нем печное, а холодная вода по центральному водоснабжению проведена только в одну квартиру из восьми.
Наталья Михеева, одна из жительниц барака, признанного аварийным по постановлению мэрии от 11 июля 2017 года, рассказала, что платит за воду по квитанции. Судя по предоставленным ей документам за июнь и июль, это 126 рублей. В «Горводоканале» об этом нам сказали следующее:
— В отношении жилых помещений (без центрального водоснабжения) холодная вода предоставляется через водозаборную колонку. Расчет размера платы производится исходя из размеров потребления (1,055 куб. м в месяц на человека) и тарифа на питьевую воду (23,95 рублей за кубический метр), установленного Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 18 ноября 2022 года № 342-В. При расчете платы также учитывается количество зарегистрированных граждан.
В июне мы рассказывали, что 14 домов в Новосибирске признали аварийными. Стало известно, когда их жильцам ждать расселения.