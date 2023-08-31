«Как оставлять детей одних?» Дом на Первомайке вычеркнули из программы расселения — в нем нет воды и туалетов, а стены рушатся

Мыться негде

Всего в деревянном бараке на Ростовской, 4 в Первомайском районе восемь квартир. По словам жильцов, четыре арендуют по договорам социального найма (копия одного из них имеется в распоряжении НГС), и лишь две — приватизированы.

Одна из жительниц дома Елена писала обращение на имя президента Владимира Путина. Его перенаправили в общественную приемную губернатора, а затем в региональное Министерство ЖКХ. В последнем уже не впервые сообщили: дом признан аварийным и подлежащим сносу по постановлению мэрии от 11 июля 2017 года. Согласно данным из техпаспорта БТИ, копия которого тоже есть у редакции, износ дома уже в 2009 году составлял 73%. За 14 лет этот показатель значительно вырос, убеждены жильцы.