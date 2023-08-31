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Проблема

«Как оставлять детей одних?» Дом на Первомайке вычеркнули из программы расселения — в нем нет воды и туалетов, а стены рушатся

Люди называют себя бесхозными и боятся, что дом рухнет в любой момент

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Жильцы дома на улице Ростовской, 4 в Первомайском районе боятся, что он может рухнуть

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Жильцы 93-летнего аварийного дома на Первомайке не могут добиться его расселения. Они обращались в мэрию, прокуратуру и правительство Новосибирской области, но так и не смогли получить новое жилье. Сначала в городском департаменте строительства говорили, что барак хотят окончательно расселить к концу 2022 года, а в 2023 году выяснилось, что он в действующую программу расселения не попадает. Прокуратура в проблему вмешиваться отказалась. В июне в мэрии решили, что расселение все-таки будет, но когда именно — неизвестно. Анастасия Бичакова побывала в доме на Ростовской, 4: здесь просел фундамент, стены крошатся, а потолки обваливаются, при этом в нем нет ни воды, ни канализации, ни центрального отопления. Как в доме живут люди — в фоторепортаже НГС.

Мыться негде

Всего в деревянном бараке на Ростовской, 4 в Первомайском районе восемь квартир. По словам жильцов, четыре арендуют по договорам социального найма (копия одного из них имеется в распоряжении НГС), и лишь две — приватизированы.

Одна из жительниц дома Елена писала обращение на имя президента Владимира Путина. Его перенаправили в общественную приемную губернатора, а затем в региональное Министерство ЖКХ. В последнем уже не впервые сообщили: дом признан аварийным и подлежащим сносу по постановлению мэрии от 11 июля 2017 года. Согласно данным из техпаспорта БТИ, копия которого тоже есть у редакции, износ дома уже в 2009 году составлял 73%. За 14 лет этот показатель значительно вырос, убеждены жильцы.

Согласно данным из техпаспорта БТИ, в <nobr class="_">2009 году</nobr> износ барака составлял 73%

Согласно данным из техпаспорта БТИ, в 2009 году износ барака составлял 73%

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За 14 лет, уверены жильцы, процент износа дома значительно вырос. И тем не менее барак пока не расселили — в нем живут и люди, и их питомцы

За 14 лет, уверены жильцы, процент износа дома значительно вырос. И тем не менее барак пока не расселили — в нем живут и люди, и их питомцы

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В копии другого письма Елене, уже из департамента строительства, чиновники вспомнили, что барак планировали расселить к концу 2022 года. Но с оговоркой: «в случае удовлетворения заявки Новосибирска в адрес Министерства ЖКХ и предоставления городу в 2021 году финансовой поддержки из средств областного бюджета». Расселения не случилось — видимо, область финансирования не дала. Весной этого года Елена снова обратилась в департамент.

— Дом не может быть включен в действующую программу переселения, — неожиданно ответили ей. — Рассмотрение вопроса возможно только при реализации последующих программ, с учетом выделенного финансирования. При формировании последующей программы [будут учитываться] дома, признанные аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2022 года.

Елена в итоге переехала из покосившегося дома, где фактически отсутствуют коммуникации, и снимает квартиру неподалеку. Но продолжает добиваться расселения.

В доме на Ростовской, 4 штукатурка осыпается под обоями, а сами обои из-за этого идут волнами

В доме на Ростовской, 4 штукатурка осыпается под обоями, а сами обои из-за этого идут волнами

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Квартира другой жительницы ветхой одноэтажки Натальи Михеевой состоит из двух небольших комнат. В спальне — она же гостиная — женщина забирается на диван и аккуратно постукивает по одной из стен. За обоями с шорохом осыпается штукатурка — звук такой, будто на пол высыпали горсть песка и мелких камней.

— Обои идут волнами. Кое-где под ними уже ничего нет — просто пустота. Вот так, — комментирует Наталья.

Жильцы жалуются, что не могут сделать ремонт — барак буквально ходит ходуном, а по стенам и потолкам идут трещины

Жильцы жалуются, что не могут сделать ремонт — барак буквально ходит ходуном, а по стенам и потолкам идут трещины

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Потолки тоже осыпаются, местами на них видна потемневшая дранка. Наталья Михеева говорит, что дом буквально ходит ходуном и по стенам «гуляют» многочисленные трещины. Она хотела сделать полноценный ремонт, но, посоветовавшись со специалистами, решила, что он вряд ли прослужит долго. Женщина замазала часть износившегося кухонного «фартука» и по мере необходимости залатывает крупные трещины.

Крупные трещины жильцы чаще всего замазывают штукатуркой, так как боятся, что дом рухнет. Хотя и шутят об этом

Крупные трещины жильцы чаще всего замазывают штукатуркой, так как боятся, что дом рухнет. Хотя и шутят об этом

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Водоснабжения в доме нет: жильцы пользуются умывальниками. Вода проведена только в квартиру пенсионерки Галины Багрий — ее семья сделала это самостоятельно, за свой счёт. Всем остальным воду приходится набирать из ближайшей колонки, которая зимой иногда перемерзает. Душа или бани нет, поэтому, сетует Наталья Михеева, и чтобы помыться, приходится ездить к друзьям или родственникам. Туалет — на улице. Стирка, добавляет женщина, — отдельное испытание, несмотря на то, что у нее есть машина-автомат. Воду нужно заливать через отсек для порошка в несколько приемов, до тех пор, пока вещи не достираются. Грязная вода стекает по шлангу в ведро.

— Чтобы не было потопа, нужен глаз да глаз, — подчеркивает Наталья.

Она, к слову, ежемесячно платит за воду. Судя по предоставленным ей электронным квитанциям за июнь и июль — по 126 рублей. «Просто потому что», — вклинивается Галина Багрий.

В доме нет ни водоснабжения, ни водоотведения, ни канализации, но счета жильцам приходят регулярно

В доме нет ни водоснабжения, ни водоотведения, ни канализации, но счета жильцам приходят регулярно

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Отопление в доме печное, поэтому приходится тратиться на уголь и дрова. По подсчетам Галины Багрий, у нее на их закупку к сезону уходит порядка 30 тысяч рублей. Дымоходы в бараке ненадежные, трубы на крыше — из кирпичей, хаотично сложенных друг на друга и не скрепленных цементом. Жители боятся, что любой из них может внезапно упасть и начнется пожар.

— Ладно, сейчас лето. Но скоро осень, а потом и зима, печку надо топить. И как детей спокойно оставлять дома одних? Неизвестно, чего ждать, — переживает Наталья.

На Ростовской, 4 отопление печное. В таком доме оно небезопасно, убеждены жильцы

На Ростовской, 4 отопление печное. В таком доме оно небезопасно, убеждены жильцы

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Детей в доме одних оставлять страшно, признаются жильцы Ростовской, 4

Детей в доме одних оставлять страшно, признаются жильцы Ростовской, 4

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Во время ливней и сильного ветра на кровлю нередко падают ветки тополей, растущих рядом с бараком. Жильцы признаются, что в такие моменты им становится страшно. Есть проблемы и с фундаментом — он дал просадку, и оконные рамы оказались примерно в метре от земли, хотя раньше располагались выше.

— У меня и подполье стало не таким глубоким, как было. Когда-то я могла залезть туда практически в полный рост, а теперь примерно по грудь, — продемонстрировала изменения Наталья.

Рядом с бараком растут тополя, ветки которых в непогоду нередко падают на крышу

Рядом с бараком растут тополя, ветки которых в непогоду нередко падают на крышу

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Оконные рамы в доме на Ростовской, 4 с годами стали ближе к земле. Жители считают, что это связано с сильной усадкой дома

Оконные рамы в доме на Ростовской, 4 с годами стали ближе к земле. Жители считают, что это связано с сильной усадкой дома

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Наталья Михеева и другие жильцы хоть и шутят, но не исключают того, что дом может рухнуть.

— У нас даже нет одной управляющей компании. Нас кидают от одной к другой, туда-сюда. Мы бесхозные, — добавляет Галина Багрий.

Женщины вспомнили, что как-то ходили в управляющую компанию на улицу Эйхе, 8 — там расположен офис УК «Перспектива». В одном из открытых источников указано, что именно она управляет домом на Ростовской, 4. Но в компании сообщили, что такого дома в ее управлении нет.

Жильцы утверждают, что у их дома нет постоянной управляющей компании

Жильцы утверждают, что у их дома нет постоянной управляющей компании

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Что говорят в мэрии

В июле мэрия Новосибирска опубликовала постановление, по которому у владельцев планируют изъять те две зарегистрированные в собственность квартиры на Ростовской, 4. Срок действия документа — три года со дня его издания. Точная дата расселения в нем не названа.

В бюллетене органов местного самоуправления от 13 июля дом также фигурирует без даты расселения. При этом целый ряд похожих домов на Днепропетровской, Добролюбова и Панфиловцев в том же документе планируют расселить до 2034 года включительно.

Когда именно будет расселен дом, пока неизвестно

Когда именно будет расселен дом, пока неизвестно

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Журналист НГС попросила мэрию разъяснить, что же ждет остальных жильцов барака, чьи квартиры не в собственности, и когда все-таки планируется расселение. А также направила запросы с просьбой прокомментировать ситуацию в региональное Министерство ЖКХ, правительство Новосибирской области и «Горводоканал», который регулярно присылает жителям дома без водоснабжения и канализации счета.

Сами жильцы барака обращались в региональную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. В ведомстве им ответили, что не нашли «оснований для вмешательства» в проблему, и напомнили, что расселению подлежат только дома, которые признали аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года. Дом на Ростовской, 4 таковым признали в июле 2017-го.

В июне мы писали, что 14 домов в Новосибирске признали аварийными. Стало известно, когда их жильцам ждать расселения.

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