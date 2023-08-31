«Как оставлять детей одних?» Дом на Первомайке вычеркнули из программы расселения — в нем нет воды и туалетов, а стены рушатся

Жильцы 93-летнего аварийного дома на Первомайке не могут добиться его расселения. Они обращались в мэрию, прокуратуру и правительство Новосибирской области, но так и не смогли получить новое жилье. Сначала в городском департаменте строительства говорили, что барак хотят окончательно расселить к концу 2022 года, а в 2023 году выяснилось, что он в действующую программу расселения не попадает. Прокуратура в проблему вмешиваться отказалась. В июне в мэрии решили, что расселение все-таки будет, но когда именно — неизвестно. Анастасия Бичакова побывала в доме на Ростовской, 4: здесь просел фундамент, стены крошатся, а потолки обваливаются, при этом в нем нет ни воды, ни канализации, ни центрального отопления. Как в доме живут люди — в фоторепортаже НГС.
Мыться негде
Всего в деревянном бараке на Ростовской, 4 в Первомайском районе восемь квартир. По словам жильцов, четыре арендуют по договорам социального найма (копия одного из них имеется в распоряжении НГС), и лишь две — приватизированы.
Одна из жительниц дома Елена писала обращение на имя президента Владимира Путина. Его перенаправили в общественную приемную губернатора, а затем в региональное Министерство ЖКХ. В последнем уже не впервые сообщили: дом признан аварийным и подлежащим сносу по постановлению мэрии от 11 июля 2017 года. Согласно данным из техпаспорта БТИ, копия которого тоже есть у редакции, износ дома уже в 2009 году составлял 73%. За 14 лет этот показатель значительно вырос, убеждены жильцы.
В копии другого письма Елене, уже из департамента строительства, чиновники вспомнили, что барак планировали расселить к концу 2022 года. Но с оговоркой: «в случае удовлетворения заявки Новосибирска в адрес Министерства ЖКХ и предоставления городу в 2021 году финансовой поддержки из средств областного бюджета». Расселения не случилось — видимо, область финансирования не дала. Весной этого года Елена снова обратилась в департамент.
— Дом не может быть включен в действующую программу переселения, — неожиданно ответили ей. — Рассмотрение вопроса возможно только при реализации последующих программ, с учетом выделенного финансирования. При формировании последующей программы [будут учитываться] дома, признанные аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2022 года.
Елена в итоге переехала из покосившегося дома, где фактически отсутствуют коммуникации, и снимает квартиру неподалеку. Но продолжает добиваться расселения.
Квартира другой жительницы ветхой одноэтажки Натальи Михеевой состоит из двух небольших комнат. В спальне — она же гостиная — женщина забирается на диван и аккуратно постукивает по одной из стен. За обоями с шорохом осыпается штукатурка — звук такой, будто на пол высыпали горсть песка и мелких камней.
— Обои идут волнами. Кое-где под ними уже ничего нет — просто пустота. Вот так, — комментирует Наталья.
Потолки тоже осыпаются, местами на них видна потемневшая дранка. Наталья Михеева говорит, что дом буквально ходит ходуном и по стенам «гуляют» многочисленные трещины. Она хотела сделать полноценный ремонт, но, посоветовавшись со специалистами, решила, что он вряд ли прослужит долго. Женщина замазала часть износившегося кухонного «фартука» и по мере необходимости залатывает крупные трещины.
Водоснабжения в доме нет: жильцы пользуются умывальниками. Вода проведена только в квартиру пенсионерки Галины Багрий — ее семья сделала это самостоятельно, за свой счёт. Всем остальным воду приходится набирать из ближайшей колонки, которая зимой иногда перемерзает. Душа или бани нет, поэтому, сетует Наталья Михеева, и чтобы помыться, приходится ездить к друзьям или родственникам. Туалет — на улице. Стирка, добавляет женщина, — отдельное испытание, несмотря на то, что у нее есть машина-автомат. Воду нужно заливать через отсек для порошка в несколько приемов, до тех пор, пока вещи не достираются. Грязная вода стекает по шлангу в ведро.
— Чтобы не было потопа, нужен глаз да глаз, — подчеркивает Наталья.
Она, к слову, ежемесячно платит за воду. Судя по предоставленным ей электронным квитанциям за июнь и июль — по 126 рублей. «Просто потому что», — вклинивается Галина Багрий.
Отопление в доме печное, поэтому приходится тратиться на уголь и дрова. По подсчетам Галины Багрий, у нее на их закупку к сезону уходит порядка 30 тысяч рублей. Дымоходы в бараке ненадежные, трубы на крыше — из кирпичей, хаотично сложенных друг на друга и не скрепленных цементом. Жители боятся, что любой из них может внезапно упасть и начнется пожар.
— Ладно, сейчас лето. Но скоро осень, а потом и зима, печку надо топить. И как детей спокойно оставлять дома одних? Неизвестно, чего ждать, — переживает Наталья.
Во время ливней и сильного ветра на кровлю нередко падают ветки тополей, растущих рядом с бараком. Жильцы признаются, что в такие моменты им становится страшно. Есть проблемы и с фундаментом — он дал просадку, и оконные рамы оказались примерно в метре от земли, хотя раньше располагались выше.
— У меня и подполье стало не таким глубоким, как было. Когда-то я могла залезть туда практически в полный рост, а теперь примерно по грудь, — продемонстрировала изменения Наталья.
Наталья Михеева и другие жильцы хоть и шутят, но не исключают того, что дом может рухнуть.
— У нас даже нет одной управляющей компании. Нас кидают от одной к другой, туда-сюда. Мы бесхозные, — добавляет Галина Багрий.
Женщины вспомнили, что как-то ходили в управляющую компанию на улицу Эйхе, 8 — там расположен офис УК «Перспектива». В одном из открытых источников указано, что именно она управляет домом на Ростовской, 4. Но в компании сообщили, что такого дома в ее управлении нет.
Что говорят в мэрии
В июле мэрия Новосибирска опубликовала постановление, по которому у владельцев планируют изъять те две зарегистрированные в собственность квартиры на Ростовской, 4. Срок действия документа — три года со дня его издания. Точная дата расселения в нем не названа.
В бюллетене органов местного самоуправления от 13 июля дом также фигурирует без даты расселения. При этом целый ряд похожих домов на Днепропетровской, Добролюбова и Панфиловцев в том же документе планируют расселить до 2034 года включительно.
Журналист НГС попросила мэрию разъяснить, что же ждет остальных жильцов барака, чьи квартиры не в собственности, и когда все-таки планируется расселение. А также направила запросы с просьбой прокомментировать ситуацию в региональное Министерство ЖКХ, правительство Новосибирской области и «Горводоканал», который регулярно присылает жителям дома без водоснабжения и канализации счета.
Сами жильцы барака обращались в региональную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. В ведомстве им ответили, что не нашли «оснований для вмешательства» в проблему, и напомнили, что расселению подлежат только дома, которые признали аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года. Дом на Ростовской, 4 таковым признали в июле
В июне мы писали, что 14 домов в Новосибирске признали аварийными. Стало известно, когда их жильцам ждать расселения.