14 домов в Новосибирске признали аварийными — когда жильцам ждать расселения

Мэрия Новосибирска признала аварийными 14 домов, которые находятся в трех районах города. Жильцов должны расселить до 2033 и 2034 года.
Постановления о признании домов аварийными подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Документы опубликованы в «Бюллетени органов местного самоуправления города Новосибирска».
— Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска — начальника департамента строительства и архитектуры мэрии, — указано в постановлениях.
Согласно документам, в Первомайском районе до 2033 года должны расселить дома на улице Новоселов, 4, Первомайской, 92 и 88. До 2033 года расселят жильцов домов на Бердском шоссе, 38а, Первомайской, 86, 90 и 94. По информации сервиса 2ГИС, здания построили в период с 1934 по 1961 год.
В Октябрьском районе до 2034 года включительно собираются расселить дома на Большевистской, 239 и 237, Выборной, 17, Добролюбова, 201, Выборной, 21 и Выборной, 19.
В Кировском районе до 2034 года должны расселить дом на улице
Часть домов в Расточке уже признали аварийными ранее. Микрорайон застраивали в 1940–