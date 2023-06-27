14 домов в Новосибирске признали аварийными — когда жильцам ждать расселения

Согласно документам, в Первомайском районе до 2033 года должны расселить дома на улице Новоселов, 4, Первомайской, 92 и 88. До 2033 года расселят жильцов домов на Бердском шоссе, 38а, Первомайской, 86, 90 и 94. По информации сервиса 2ГИС, здания построили в период с 1934 по 1961 год.



В Октябрьском районе до 2034 года включительно собираются расселить дома на Большевистской, 239 и 237, Выборной, 17, Добролюбова, 201, Выборной, 21 и Выборной, 19.

