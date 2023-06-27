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14 домов в Новосибирске признали аварийными — когда жильцам ждать расселения

Здания находятся в Первомайском, Кировском и Октябрьском районах

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Один из аварийных домов находится в Расточке

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Мэрия Новосибирска признала аварийными 14 домов, которые находятся в трех районах города. Жильцов должны расселить до 2033 и 2034 года.

Постановления о признании домов аварийными подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Документы опубликованы в «Бюллетени органов местного самоуправления города Новосибирска».

— Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска — начальника департамента строительства и архитектуры мэрии, — указано в постановлениях.

Согласно документам, в Первомайском районе до 2033 года должны расселить дома на улице Новоселов, 4, Первомайской, 92 и 88. До 2033 года расселят жильцов домов на Бердском шоссе, 38а, Первомайской, 86, 90 и 94. По информации сервиса 2ГИС, здания построили в период с 1934 по 1961 год.

В Октябрьском районе до 2034 года включительно собираются расселить дома на Большевистской, 239 и 237, Выборной, 17, Добролюбова, 201, Выборной, 21 и Выборной, 19.

В Кировском районе до 2034 года должны расселить дом на улице 2-й Бурденко, 22, построенный в 1951 году. Он находится в микрорайоне Расточка.

Часть домов в Расточке уже признали аварийными ранее. Микрорайон застраивали в 1940–1950-е годы, и из-за архитектуры некоторые сравнивают его с Флоренцией. Сейчас он медленно разрушается. Весной корреспонденты НГС побывали в одном из домов Расточки, который построили в 1944 году. По словам одной из жительниц, здание проседает, по стенам идут трещины, а с чердака в квартиру сыпались опарыши, но аварийным его не признают. Мы рассказывали подробности в репортаже.

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