Домик в «Сибирской Флоренции»: как живут в доме на Расточке, где с потолка сыпятся опарыши

Микрорайон Расточка в Новосибирске часто сравнивают с Флоренцией. Его застраивали в 1940–1950-е годы. Невысокие дома с перекрытыми террасами, карнизами и силуэтной пластикой напоминают, по словам архитектора Сергея Баландина, флорентийский Ренессанс. Богатая история и оригинальная для Новосибирска застройка не спасают Расточку от медленной гибели — часть домов уже признали аварийными. При этом одно из первых построенных зданий — на улице Мира, 5 — до сих пор, по мнению властей, пригодно для жилья. НГС поговорил с его жильцами, которые вынуждены регулярно ремонтировать квартиры и бороться с плесенью. Посмотрите, в каких условиях им приходится жить.
«Сибирская Флоренция»
В 1939 году в Новосибирске начали строить завод «Тяжстанкогидропресс», который занимался изготовлением расточных станков. Рядом с предприятием, которое запустили в 1943 году, вырос жилой массив. Окончательно район сформировался в начале 1950-х годов. Архитектор Расточки — В. Майков, чье полное имя не сохранилось в истории. Большую часть зданий построили пленные немцы после войны.
Как рассказал краевед Константин Голодяев, здание на улице Мира, 5 — первый дом первого жилого квартала двухэтажных домов. По его информации, его и дома
Отметим, что, по данным сайта «Реформа ЖКХ», дом построили в 1944 году. Подробнее о Расточке можно узнать из репортажа обозревателя НГС Ильи Калинина.
Заходят в подъезд и говорят: «Упаси
Бог»
Дом на Мира, 5 находится рядом с площадью Сибиряков-Гвардейцев. Если верить «Яндекс.Картам», то доехать отсюда на машине или трамвае до площади Карла Маркса можно за 11 минут. Рядом есть трамвайная остановка, школа
О состоянии самого дома такого сказать нельзя. Корреспонденты НГС приехали на место через несколько дней после того, как начали ремонтировать фасад здания. С внешней стороны, которая выходит на улицу Мира и трамвайную линию, установили строительные леса. У стен во дворе их нет. На двери подъезда приклеен листок с информацией о работах. В нем говорится, что в здании собираются отремонтировать фасад, канализацию и систему водоотведения, а также трубы горячего и холодного водоснабжения.
Внутри подъезд выглядит удручающе. Шпаклевка на стенах облупилась, и кажется, что даже косметический ремонт был здесь давно. Видны замазанные трещины, от лестниц отвалились куски бетона в углах.
С корреспондентами поговорила одна из местных жительниц — Ольга, которая живет на Мира, 5 с семьей 13 лет. По ее словам, в квартире несколько раз в год приходится что-то ремонтировать, потому что дом оседает, а крыша, которую недавно ремонтировали, протекает. Из-за этого в детской комнате постоянно появляется плесень, избавиться от которой не получается.
— Топило нас по весне в прошлом году, осенью. Прорывались трубы, они в таком состоянии, что всё прогнило. Стены трескаются. Крышу делали где-то год назад. Мы сделали ремонт в прошлом году в детской, на следующий день нас затопило. У нас трещины пошли по стенам, у потолка, мы их постоянно шпаклюем и закрашиваем. Всё сыплется, трескается. В позапрошлом году сыпались прям опарыши. На крыше дохли голуби, а у нас с потолка сыпались опарыши, — рассказала женщина.
В квартире поставили пластиковые окна, но из-за того, что дом проседает, открыть получается только одно, которое на кухне. Похожая ситуация с дверью в детскую комнату: через два месяца после установки она начала тереться об пол, поэтому ее пришлось поднимать выше.
По словам Ольги, за коммунальные услуги семья каждый месяц платит около 12–13 тысяч рублей. Площадь квартиры составляет 52 квадратных метра. Ее несколько раз пыталась продать, но покупатели не нашлись:
— Никто не соглашается, потому что люди заходят в подъезд и говорят: «Упаси Бог». Пока нам некуда деваться. Квартиру не покупают. Крысы постоянно около дома. Выходишь, а она у подъезда идет, как к себе домой. У соседей с первого этажа в квартире муж пошел в туалет, только вышел, а унитаз провалился в подвал. Дверь не успел закрыть. Они мучились, как всё это заколачивать.
Женщина говорит, что жильцы последние шесть лет обращаются в мэрию и местную администрацию, чтобы дом признали аварийным, как многие другие на Расточке. Но пока этого не произошло.
— Когда трамваи проезжают, мы иногда боимся, потому что трясет весь дом. Такое ощущение, что ты в самом трамвае находишься. Когда ночью фуры едут, вздрагиваем, потому что дом трясется, — добавила Ольга.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать процент износа дома и причины, по которым его не признают аварийным. Также мы обратились в прокуратуру региона с вопросом о том, обращались ли туда жильцы и будет ли проведен надзор за соблюдением их прав.
НГС обратился к судебному эксперту в сфере ЖКХ Оксане Царапкиной. Она объяснила, при каких условиях дом может быть признан аварийным.
— Аварийным дом признается, если процент износа дома составляет более 70%, также если при проведении текущего либо капитального ремонта невозможно предотвратить разрушение жилых помещений, — пояснила эксперт.
Управляющая организация или собственники дома могут обратиться в муниципалитет или региональную жилищную инспекцию с просьбой обследовать дом и признать его аварийным. К заявлению можно приложить описание дефектов, фотографии, экспертное заключение. Его рассматривают в течение 30 дней. На место должна приехать комиссия. В нее могут быть включены сотрудники Ростехнадзора, Роспотребнадзора, пожарной службы, бюро технической инвентаризации. Муниципалитет решает, кто войдет в комиссию. Она решает, признать дом аварийным или отказать в заявлении.
Если жители считают, что их дом — аварийный, то они могут пригласить независимую организацию, которая проведет экспертизу. Если в ней будет указано, что износ дома больше 70%, то есть шанс, что его признают аварийным. После этого владельцы квартир могут обратиться в прокуратуру, приложить заключение и в заявлении попросить прокурора, чтобы он обратился в интересах жильцов в суд.
— Собственники могут самостоятельно пригласить муниципалитет, Госжилинспекцию, Роспотребнадзор в определенное время, составить акт, рассказать о своей проблеме. Если меры не будут предприняты, то подать в суд, который уже примет соответствующее решение, — добавила Оксана Царапкина.
Несколько лет назад корреспонденты НГС побывали в доме на улице Коммунистической, 3а, которому на тот момент было 106 лет. Жильцам приходилось ходить по дому в валенках, а на стене в коридоре образовалась огромная дыра. В этом году здание рядом с дорогими высотками наконец начали расселять.