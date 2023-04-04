Домик в «Сибирской Флоренции»: как живут в доме на Расточке, где с потолка сыпятся опарыши

Внутри подъезд выглядит удручающе. Шпаклевка на стенах облупилась, и кажется, что даже косметический ремонт был здесь давно. Видны замазанные трещины, от лестниц отвалились куски бетона в углах.



С корреспондентами поговорила одна из местных жительниц — Ольга, которая живет на Мира, 5 с семьей 13 лет. По ее словам, в квартире несколько раз в год приходится что-то ремонтировать, потому что дом оседает, а крыша, которую недавно ремонтировали, протекает. Из-за этого в детской комнате постоянно появляется плесень, избавиться от которой не получается.

