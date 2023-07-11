«Отстали бы от нас уже»: власти решили снести тысячи гаражей и домов в центре Новосибирска — как там живут сегодня

Окончательно заведясь, он выходит из гаража и показывает, как текла Каменка, пока ее не убрали в трубу. Прямо здесь, у него под ногами (вот и вход в коллектор рядом), затем левее — там, где сейчас дорога, и наконец у самой «Ауры». Огромному ТРЦ подземная река, кажется, не мешает, но многоэтажки, где по планам мэрии должны поселиться 13 тысяч человек, — совсем другое дело, уверен пожилой автолюбитель.



— Эта идея никому не нравится. Что они предложат людям вместо этих гаражей? Мэрия сносить может, новое строить — нет. Где они людям другие гаражи предложат? За городом? Так туда никто не поедет. И будут машины во дворах стоять, и так все дворы уже забиты, — негодует он. — У нас всё делается как попало! За что берется мэрия — всё делается как попало.

