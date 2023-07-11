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Фоторепортаж

«Отстали бы от нас уже»: власти решили снести тысячи гаражей и домов в центре Новосибирска — как там живут сегодня

Реновацию территории распланировали до 2037 года — в новостройки переедет 13 тысяч человек

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Капитальные гаражи возле «Ауры» облик города не улучшают, зато жизнь в них просто кипит

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7 июля 2023 года на комиссии по проектам комплексного развития территории в мэрии Новосибирска представили проект реновации значительной части центра. Капитальные гаражи и частные дома на 27,2 гектара между Ипподромской магистралью и улицей Военной в муниципалите решили снести, сохранить — меньше половины гектара существующей застройки. Проект оценили как «сложный, но интересный», и тут же приняли единогласно. Журналисты НГС погуляли по будущим жилым кварталам и узнали, что не нравится местным жителям в амбициозных планах развития города и почему они вообще не очень верят, что что-то здесь когда-то изменится.

Город машин

Изрядную часть территории, которую в мэрии Новосибирска планируют облагородить, занимают многочисленные ГСК, компактно собравшиеся в низине на месте бывшей поймы реки Каменки. Судя по названиям, гаражи здесь давали разведчикам, проектировщикам шахт, электрикам и представителям других профессий. С претенциозными «Авиаторами» и «Электронщиками» соседствуют универсальные «Рассветы» и «Лучи».

Со стороны бесконечные массивы краснокирпичных строений напоминают отдельный город: густонаселенный, людный и отчетливо встревоженный, как муравейник, в который любопытный мальчишка засунул палку.

Роль муравьев здесь играют владельцы и арендаторы боксов.

Удобно расположенный массив добротных капитальных гаражей давно используют не только для парковки личных авто, но и как эдакий бизнес-парк для авторемонтников

Удобно расположенный массив добротных капитальных гаражей давно используют не только для парковки личных авто, но и как эдакий бизнес-парк для авторемонтников

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Рассказывать им о предстоящем сносе не нужно: пятничную новость к понедельнику уже осознали, переварили, нашли отчетливо неприятной и начали обсуждать.

— Это лучшие гаражи в городе, — бескомпромиссно утверждает автомеханик Владимир, который снимает два бокса и как раз ремонтирует неновый внедорожник. — Во-первых, расположение удобное, в центре. Человек мне машину привез — и пошел на метро. Во-вторых, они хорошо построены, за ними следят. Вот на соседних крышу поменяли, ливневки хорошие — нас никогда не топит. А в других гаражах даже асфальта нет, туда ведут грунтовые дороги.

Владимир — не собственник, а арендатор, и потери от исчезновения удобного места ему никто не возместит

Владимир — не собственник, а арендатор, и потери от исчезновения удобного места ему никто не возместит

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В отличие от собственников гаражей, которые могут рассчитывать хотя бы на компенсации (и в случае чего просто станут оставлять свою «ласточку» под окнами), молодого человека, как и других арендаторов, самозанятых автомехаников и хозяев крошечных сервисов, ждут одни убытки.

— В месяц два вот этих бокса обходятся в 23 тысячи рублей. Если искать что-то похожее, оно обойдется уже в 30 тысяч и дороже, и это будет уже не так удобно. Часть клиентов потеряем, заново надо будет нарабатывать клиентскую базу, — перечисляет мастер. — Да и просто я тут живу через дорогу.

Еще Владимир методично, будто надеясь, что это убедит мэрию пожалеть многочисленные ГСК, перечисляет плюсы этого места, его сосед — колоритный пожилой мужчина в очень засаленной спецовке, который колдует над пожившей семеркой, в выражениях не стесняется. Идея остаться без бокса кажется ему несправедливой, а планы в принципе строить на этом месте жилые высотки — сомнительными.

— Там же, — он тыкает пальцем в бетонный пол, — бежит речка! Здесь была пойма реки, лога, и всё это намывали песком. Я хорошо помню, как всё это было, я же родился и вырос здесь. И что они собрались здесь, на намытом грунте строить? Какие сваи использовать? Тут строить нельзя!

Вход в коллектор надежно закрыт неподъемной бетонной крышкой. Но Каменка всё еще здесь, внизу — бежит по трубе к Оби

Вход в коллектор надежно закрыт неподъемной бетонной крышкой. Но Каменка всё еще здесь, внизу — бежит по трубе к Оби

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Окончательно заведясь, он выходит из гаража и показывает, как текла Каменка, пока ее не убрали в трубу. Прямо здесь, у него под ногами (вот и вход в коллектор рядом), затем левее — там, где сейчас дорога, и наконец у самой «Ауры». Огромному ТРЦ подземная река, кажется, не мешает, но многоэтажки, где по планам мэрии должны поселиться 13 тысяч человек, — совсем другое дело, уверен пожилой автолюбитель.

— Эта идея никому не нравится. Что они предложат людям вместо этих гаражей? Мэрия сносить может, новое строить — нет. Где они людям другие гаражи предложат? За городом? Так туда никто не поедет. И будут машины во дворах стоять, и так все дворы уже забиты, — негодует он. — У нас всё делается как попало! За что берется мэрия — всё делается как попало.

И буквально через несколько секунд отказывается представиться, объясняя, что он сотрудник мэрии. Не поймешь, то ли в шутку, то ли всерьез.

Для тех, кто хочет просто парковать машину в тепле, сухости и безопасности, построены целые автогорода

Для тех, кто хочет просто парковать машину в тепле, сухости и безопасности, построены целые автогорода

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Осажденная крепость

Чем ближе к «Ауре», тем больше «кустари-одиночки», работающие на себя в маленьких боксах, уступают полноценным автосервисам, мойкам, шиномонтажкам с комнатами ожидания для клиентов. А дальше гаражи неожиданно кончаются, и из-за буйных зарослей кленов неожиданно выглядывает небольшая серая постройка с крошечным окошечком, обнесенная высоким забором с поистине монструозной калиткой, сделанной, кажется, из сварной решетки.

Внутри — крупный, басистый и очень недобрый на вид пес и трогательная клумба, засаженная рыжим лилейником. Это дом Елены Мухорамовой — последний жилой «частник» по эту сторону от гаражей.

— Снесли бы побыстрее, — очень спокойно говорит она и тут же объясняет. — Не то чтобы тут было с домом сложно управляться, но жить здесь одной… У гаражников шум круглые сутки. Мойка моет целыми днями, гаражи в 6 утра открывают. Я не против, пусть переселяют.

Елена — единственная, кто остался жить в этой части территории

Елена — единственная, кто остался жить в этой части территории

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Женщина рассказывает, что раньше у нее были соседи: поблизости стоит еще 5 или 6 домов. Но все давно пустые, рассыпающиеся от времени. Брошенного жилья Елена не боялась, в отличие от его новых обитателей.

— Цыгане здесь объявились, только в прошлом году их выгнали, — вспоминает хозяйка. Всё засирали, пили, дрались… Раньше пользовались той калиткой, которая к Ипподромской ведет, так там ходить стало невозможно.

— Мусорили?

— У них туалета не было, — усмехается журналистской наивности женщина.

Дома, где раньше жили соседи женщины, заброшены. Этот выглядит еще неплохо

Дома, где раньше жили соседи женщины, заброшены. Этот выглядит еще неплохо

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Она здесь около 40 лет: поселилась раньше, чем построили гаражи, и вполне возможно, могла бы и узнать нашего предыдущего собеседника — весьма вероятно, в 1980-х они могли быть соседями. Правда, в то, что ее неказистый, но любимый дом в итоге снесут, она, в отличие от мужчин из ГСК, не очень-то верит.

— Мне всё равно, — деланно равнодушно говорит она. — Снесут так снесут.

И, не выдержав, всё же начинает строить планы на то, как переехала бы на левый берег: там и сын живет, и работа, и дача.

Новостройки окружают гаражи, и маленький домик в их тени — со всех сторон

Новостройки окружают гаражи, и маленький домик в их тени — со всех сторон

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Деревня на холме

Если дом Елены стоит в самом низу у перекрестка Ипподромской и Военной, большая часть массива располагается значительно выше, в конце улицы Романова: там, где ее пересекают неширокие тупиковые переулочки — в отличие от проездов внутри ГСК, неасфальтированные. Здесь же находится и единственный многоквартирный (а заодно — единственный аварийный) дом на всю подлежащую развитию территорию.

Правда, поговорить с его жильцами невозможно: Романова, 97а пуст. От двухэтажного барака осталась одна коробка: стены да прохудившаяся даже на вид крыша. В некоторых проемах еще поблескивают пыльным стеклом старые окна, но в большинстве квартир они пусты.

Аварийная двухэтажка пустует, но кого-то уже сильно заинтересовала

Аварийная двухэтажка пустует, но кого-то уже сильно заинтересовала

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Сначала кажется, этот дом просто решили снести первым — еще до принятия решения о сносе всего вокруг. Но такое впечатление пропадает, если подойти ближе: в угловой квартире на первом этаже двое рабочих деловито монтируют новые окна. Белоснежные, пластиковые. С противоположного торца здания — строительные леса.

О том, что здесь происходит, будут ли ремонтировать этот дом целиком и даже вправду ли дом предназначен под снос, рабочие не знают. Без мэрии эту загадку, похоже, не разгадать — журналист НГС направила в пресс-центр муниципалитета соответствующий запрос.

Для чего здесь новые окна, монтажники не знают. Или не говорят

Для чего здесь новые окна, монтажники не знают. Или не говорят

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Впрочем, жилых домов, которые здесь собираются сносить, хватает и без старой двухэтажки. Новосибирск 20-х годов ХХI века над этим местом, кажется, пока не властен: даже шум Ипподромки каким-то образом не доходит до вершины холма и домов, расположенных в логах, в зеленой тени тупичков.

— А мы здесь и живем как в деревне, по-свойски, — дружелюбно объясняет, высунувшись из-за высокого забора на Татарской улице Наталья Кайзер. — Удобства на улице, но мы привыкли. И уезжать отсюда не хотим. Лучше так, чем в «скворечниках».

Она живет в старом, но добротном и ухоженном приземистом доме, который сложил из лиственничного бревна еще ее прадед. Сейчас в почти столетней избе живет уже пятое поколение одной и той же семьи и съезжать не хочет, несмотря на амбициозные планы муниципалитета.

— Тут садик в доступе, всё близко, — объясняет она. — Отстали бы от нас уже.

Дому Натальи почти 100 лет, и простоять он может еще немало: с годами, уверяет хозяйка, лиственница только крепче делается

Дому Натальи почти 100 лет, и простоять он может еще немало: с годами, уверяет хозяйка, лиственница только крепче делается

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Ее соседи с улицы Романова тоже в открытую говорят: не факт, что переезжать вообще придется.

— Тут к сносу все готовы, но это ж еще от застройщика зависит, — говорит мужчина по имени Николай, который старенький дом использует как дачу. — Если бы я думал, что нас скоро снесут, не заготавливал бы дрова.

Над его одноэтажной избушкой буквально нависает соседский коттедж, и очень хочется спросить, готовы ли к сносу его жители. Но, похоже, никого нет дома. Зато следующая постройка, хоть и не впечатляет размерами, зато наводит на мысли о заботливых хозяевах. Здесь живет Ирина Литицкая с семьей, и новый дом она возвела всего 6 лет назад.

Новых построек в этой части города немало, и Романова действительно напоминает деревню, причем зажиточную

Новых построек в этой части города немало, и Романова действительно напоминает деревню, причем зажиточную

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Сколько потратила на дом, женщина вспомнить не может и вместо ответа резонно переспрашивает: когда это, мол, стройка дешево обходилась? Несмотря на это, вложения она явно считает удачными: и старое жилье было совсем плохо, и новому еще стоять и стоять.

— Мы здесь с 1986 года живем, и нас периодически пугают сносом, так что мы привыкшие уже. Сначала на чемоданы садились, а теперь всё это мимо ушей пропускаем, — смеется Ирина.

С теми, кто не отказался бы от нового жилья, ее объединяет именно это: ощущение — никакого развития, кроме того, что она делает своими руками, у этой территории нет и быть не может.

Брошенные дома гниют и зарастают бурьяном. Есть ли у этой земли хозяева, будет выяснять — уже в недалеком будущем — застройщик

Брошенные дома гниют и зарастают бурьяном. Есть ли у этой земли хозяева, будет выяснять — уже в недалеком будущем — застройщик

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Ранее НГС подробно писал о том, как и в какие сроки муниципалитет хочет превратить бескрайние гаражи в центре Новосибирска в настоящий центр, с новыми жилыми домами, двумя садиками и школой. Здесь могут поселиться 13 тысяч человек.

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