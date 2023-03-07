Постройки Алтайской ж/д, вокзал «Новосибирск-Южный» и ДК Попова стали объектом культурного наследия

Историко-культурную экспертизу прошел проект объединенной зоны охраны памятников, расположенных на территории комплекса сооружений станции Ново-Николаевск Алтайской железной дороги (в народе — Алтайка).
В единую охранную зону объектов культурного наследия регионального значения включили пять жилых домов: Декабристов, 84 и 88а; Якушева, 142, 144, 148; вокзал «Новосибирск-Южный» и пакгауз в 30 метрах от него, сообщают «Новосибирские Новости». Под охрану профильной госинспекции взяты водонапорная башня на пересечении Декабристов и Комунстроевской и ДК имени Попова.
Ранее стало известно, что три мозаичных панно в Новосибирске могут признать культурным наследием. Два из них выполнил художник Владимир Сокол. Экспертизы проведут в апреле 2023 года.