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Постройки Алтайской ж/д, вокзал «Новосибирск-Южный» и ДК Попова стали объектом культурного наследия

Старинные кирпичные дома и водонапорную башню объединили в общую охранную зону

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Внесение объектов в перечень культурного наследия необходимо, чтобы сохранить комплекс сооружений станции Ново-Николаевск Алтайской железной дороги

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Историко-культурную экспертизу прошел проект объединенной зоны охраны памятников, расположенных на территории комплекса сооружений станции Ново-Николаевск Алтайской железной дороги (в народе — Алтайка).

В единую охранную зону объектов культурного наследия регионального значения включили пять жилых домов: Декабристов, 84 и 88а; Якушева, 142, 144, 148; вокзал «Новосибирск-Южный» и пакгауз в 30 метрах от него, сообщают «Новосибирские Новости». Под охрану профильной госинспекции взяты водонапорная башня на пересечении Декабристов и Комунстроевской и ДК имени Попова.

Проект объединенной ЗО ОКН, расположенных на территории комплекса сооружений станции Ново-Николаевск Алтайской железной дороги

Проект объединенной ЗО ОКН, расположенных на территории комплекса сооружений станции Ново-Николаевск Алтайской железной дороги

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Ранее стало известно, что три мозаичных панно в Новосибирске могут признать культурным наследием. Два из них выполнил художник Владимир Сокол. Экспертизы проведут в апреле 2023 года.

Культурное наследиеСтаринные дома
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