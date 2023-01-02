Три советских мозаики могут признать культурным наследием

Три мозаичных панно в Новосибирске могут признать культурным наследием. Два из них выполнил художник Владимир Сокол. Об этом сообщили в региональной госинспекции по охране объектов культурного наследия.
Комиссия оценит следующие мозаики:
- мозаичное панно «Письменность и печать» за авторством Владимира Сокола, размещенное на фасаде издательства «Советская Сибирь»;
- мозаичное панно «Покорители Оби», также созданное Соколом и посвященное строителям Новосибирской ГЭС;
- мозаичное панно «Труд, наука и культура» за авторством Василия Кирьянова, расположенное на фасаде здания на Красном проспекте, 65.
Экспертизы пройдут в апреле 2023 года.
Ранее в Новосибирске на стену строящейся станции метро «Спортивная» начали монтировать панно с изображением лыжника, прыгающего с трамплина. Панно с изображением баскетболистов, фигуристки и бобслеиста уже установлены.