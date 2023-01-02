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Три советских мозаики могут признать культурным наследием

Экспертизы проведут в апреле 2023 года

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Два панно выполнил художник Владимир Сокол

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Три мозаичных панно в Новосибирске могут признать культурным наследием. Два из них выполнил художник Владимир Сокол. Об этом сообщили в региональной госинспекции по охране объектов культурного наследия.

Комиссия оценит следующие мозаики:

  • мозаичное панно «Письменность и печать» за авторством Владимира Сокола, размещенное на фасаде издательства «Советская Сибирь»;
  • мозаичное панно «Покорители Оби», также созданное Соколом и посвященное строителям Новосибирской ГЭС;
  • мозаичное панно «Труд, наука и культура» за авторством Василия Кирьянова, расположенное на фасаде здания на Красном проспекте, 65.

Экспертизы пройдут в апреле 2023 года.

Ранее в Новосибирске на стену строящейся станции метро «Спортивная» начали монтировать панно с изображением лыжника, прыгающего с трамплина. Панно с изображением баскетболистов, фигуристки и бобслеиста уже установлены.

НовосибирскПанно
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