На станции метро «Спортивная» начали устанавливать панно с изображением лыжника — смотрим фотографии

На стену строящейся станции метро «Спортивная» начали монтировать панно с изображением лыжника, прыгающего с трамплина. Панно с изображением баскетболистов, фигуристки и бобслеиста уже установлены.



Шесть панно с изображением футболиста, бобслеиста, фигуристки, сноубордиста, баскетболистов, лыжника выполнены из гранита. Другие два из нержавеющей стали: фигуристки и хоккеиста. Размер каждого панно — 3 на 3 метра. После установки панно лыжника начнется монтаж панно сноубордиста и футболиста.