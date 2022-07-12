На станции метро «Спортивная» начали устанавливать панно с изображением лыжника — смотрим фотографии
Панно с изображением баскетболистов, фигуристки и бобслеиста уже установлены
На стену строящейся станции метро «Спортивная» начали монтировать панно с изображением лыжника, прыгающего с трамплина. Панно с изображением баскетболистов, фигуристки и бобслеиста уже установлены.
Шесть панно с изображением футболиста, бобслеиста, фигуристки, сноубордиста, баскетболистов, лыжника выполнены из гранита. Другие два из нержавеющей стали: фигуристки и хоккеиста. Размер каждого панно — 3 на 3 метра. После установки панно лыжника начнется монтаж панно сноубордиста и футболиста.
— Каждый элемент панно вырезан и обработан вручную. Панно собрано на стенде, промаркировано по номерам. Это очень кропотливая ручная работа с камнем, — сообщил генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.
Как пояснил генеральный директор, панно выполнены из натурального камня, они крепятся на подготовленную и подшитую аквапанелями стену. На станции подготовлены каркасы для устройства всех панно.
В ООО «СпецТрансСтрой» сообщили, что для панно закуплен гранит четырех оттенков — три серого и один «клен» — оранжевый. Оттенок полностью совпадает с основным гранитом, которым выполняют облицовку стен и пола станции.
Ранее НГС сообщал, что на станции «Спортивная» провели испытания двери входной группы для маломобильных граждан. Весной корреспонденты НГС побывали на стройке станции «Спортивная». Посмотрите, как здание выглядит изнутри.