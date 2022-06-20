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На станции «Спортивная» установят двери для маломобильных граждан — как это будет работать

Установка прошла испытания

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На других станциях в городе таких дверей нет

На других станциях в городе таких дверей нет

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На строящейся станции метро «Спортивная» в Новосибирске провели испытания двери входной группы для маломобильных граждан.

Пассажиры с ограниченными возможностями будут подходить к входу на станцию и нажимать на кнопку. После этого дверь будет открываться без посторонней помощи и закрываться после прохода пассажира. Она ведет к вестибюлю станции и лифту, в котором человек может подняться на платформу.

— Двери соответствуют требованиям нормативных документов на объектах метрополитена. Это первый опыт для Новосибирска и нашего метрополитена. Особенные пассажиры смогут передвигаться по станции «Спортивная» самостоятельно, без сопровождения работников метрополитена, — пояснил директор компании-подрядчика «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов, его цитирует пресс-служба фирмы.

Если у пассажиров не будет возможности передвигаться самостоятельно, им помогут сотрудники метрополитена.

Весной корреспонденты НГС побывали на стройке станции «Спортивная». Посмотрите, как здание выглядит изнутри.

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метростроительствомаломобильные граждане
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