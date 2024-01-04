Платформы и костюмы: в Новосибирске прошло шествие новогодних игрушек — сколько денег потратили на шоу

В телеграм-канале правительства региона «Новосибирь» сказано, что шествие новогодних игрушек собрало более 20 тысяч зрителей. Фотокорресподент НГС Александр Ощепков побывал на фестивале и сфотографировал самые яркие моменты праздника. В этом материале смотрим кадры карнавального шествия.