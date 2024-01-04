Платформы и костюмы: в Новосибирске прошло шествие новогодних игрушек — сколько денег потратили на шоу

В Новосибирске накануне, 3 января, прошло карнавальное шествие новогодних игрушек. Праздничное шоу состоялось на Красном проспекте, для его проведения часть улицы перекрыли для проезда транспорта.
По данным сайта госзакупок, для проведения праздничного события городские власти заключили 10 договоров на общую сумму около 15 миллионов рублей. Заказчиком работ стало МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ».
Так, одним из самых дорогих тендеров стал договор на оказание услуг по организации участия в шоу декорированных автоплатформ. Подрядчику были готовы заплатить свыше 7,3 миллиона рублей, договор на оказание услуг заключили 28 декабря.
Кроме того, 1,8 миллиона рублей направили на услуги по техническому обеспечению карнавального шествия. Речь идет о световом и сценическом оборудовании. Еще за 252 тысячи рублей в городе провели мероприятия по обеспечению пропускного режима и порядка в местах, где состоялось шоу.
Почти 900 тысяч рублей в Новосибирске направили на услуги по расстановке турникетов, столов и лотков для организации проведения события, еще 206 тысяч рублей — на поставку костюмов. Стоимость закупки на организацию и проведение шествия новогодних игрушек составила более 3 миллионов рублей. Подрядчику требовалось организовать развлекательную часть события, разработать сценарий и другое.
— Все артисты должны иметь опыт публичных выступлений и участия в городских мероприятиях. Сценический костюм и репертуар согласовывается с заказчиком. Исполнитель должен подготовить и обеспечить выступление танцевальных, творческих коллективов на протяжении всего шоу, — сказано в документах.
В телеграм-канале правительства региона «Новосибирь» сказано, что шествие новогодних игрушек собрало более 20 тысяч зрителей. Фотокорресподент НГС Александр Ощепков побывал на фестивале и сфотографировал самые яркие моменты праздника. В этом материале смотрим кадры карнавального шествия.