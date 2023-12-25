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Центр Новосибирска перекроют на 11 часов во время январских праздников

Движения на части Красного проспекта будет перекрыто 3 января

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Также движение будет ограничено по четырем смежным улицам

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В Новосибирске 3 января пройдет карнавальное шествие с ростовыми куклами в виде новогодних игрушек.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, ради проведения мероприятия на 11 часов перекроют Красный проспект.

По данным муниципалитета, с 10:00 до 21:00 будет перекрыт Красный проспект от дома № 25 («Аркада») до дома № 15 (концертный комплекс имени В. Маяковского).

Также движение будет ограничено по смежным улицам:

• участок улицы Максима Горького от Советской до Серебренниковской;

• участок улицы Депутатской от Серебренниковской до Красного проспекта;

• участок на Октябрьской магистрали от Серебренниковской до Красного проспекта;

• участок улицы Орджоникидзе от Мичурина до Советской.

Ранее стало известно, кого не пустят на новогодние утренники в школах и детских садах. Отвечает мэрия Новосибирска.

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