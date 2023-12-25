Центр Новосибирска перекроют на 11 часов во время январских праздников

В Новосибирске 3 января пройдет карнавальное шествие с ростовыми куклами в виде новогодних игрушек.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, ради проведения мероприятия на 11 часов перекроют Красный проспект.
По данным муниципалитета, с 10:00 до 21:00 будет перекрыт Красный проспект от дома
Также движение будет ограничено по смежным улицам:
• участок улицы Максима Горького от Советской до Серебренниковской;
• участок улицы Депутатской от Серебренниковской до Красного проспекта;
• участок на Октябрьской магистрали от Серебренниковской до Красного проспекта;
• участок улицы Орджоникидзе от Мичурина до Советской.
Ранее стало известно, кого не пустят на новогодние утренники в школах и детских садах. Отвечает мэрия Новосибирска.