Кого не пустят на новогодние утренники в школах и детских садах? Отвечает мэрия Новосибирска

В декабре 2023 года в Новосибирске на новогодние утренники не будут пускать тех, кто не участвует в их организации и проведении, а также тех, у кого есть симптомы каких-либо инфекций. Об этом в ответ на запрос НГС сообщили в пресс-службе мэрии.

