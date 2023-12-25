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Кого не пустят на новогодние утренники в школах и детских садах? Отвечает мэрия Новосибирска

Сейчас в некоторых учебных заедениях действует карантин

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В том году на утренники в школах и детских садах пустят не всех

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В декабре 2023 года в Новосибирске на новогодние утренники не будут пускать тех, кто не участвует в их организации и проведении, а также тех, у кого есть симптомы каких-либо инфекций. Об этом в ответ на запрос НГС сообщили в пресс-службе мэрии.

По информации пресс-службы на 22 декабря, из-за превышения заболеваемости ОРВИ карантин был введен в 16 классах и 17 группах разных школ и детских садов.

— Проведение массовых мероприятий в этих детских коллективах запрещено, — говорится в ответе пресс-службы.

Несмотря на это, в мэрию не поступало рекомендаций от регионального Роспотребнадзора об особом регламенте новогодних утренников и новогодних елок в учебных учрежденияъ. Редакция отправила запрос в управление.

Ранее в трех школах Новосибирска началась проверка после того, как охранники пустили туда журналистку НГС.

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НовосибирскШколаДетский садРоспотребнадзор
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