Кого не пустят на новогодние утренники в школах и детских садах? Отвечает мэрия Новосибирска

В декабре 2023 года в Новосибирске на новогодние утренники не будут пускать тех, кто не участвует в их организации и проведении, а также тех, у кого есть симптомы каких-либо инфекций. Об этом в ответ на запрос НГС сообщили в пресс-службе мэрии.
По информации пресс-службы на 22 декабря, из-за превышения заболеваемости ОРВИ карантин был введен в 16 классах и 17 группах разных школ и детских садов.
— Проведение массовых мероприятий в этих детских коллективах запрещено, — говорится в ответе пресс-службы.
Несмотря на это, в мэрию не поступало рекомендаций от регионального Роспотребнадзора об особом регламенте новогодних утренников и новогодних елок в учебных учрежденияъ. Редакция отправила запрос в управление.
Ранее в трех школах Новосибирска началась проверка после того, как охранники пустили туда журналистку НГС.