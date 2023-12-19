В трех школах Новосибирска началась проверка после того, как охранники пустили туда журналистку НГС

В Новосибирске в школах № 168 и 54, а также гимназии №4 началась служебная проверка после того, как туда беспрепятственно попала корреспондент НГС Анастасия Бичакова. Об этом в ответ на запрос редакции сообщили в пресс-службе мэрии.
На прошлой неделе корреспондент, вооружившись удостоверением и редакционным заданием, проверяла, защищены ли учебные заведения от стрелков. Она обошла 2 городских школы и 2 гимназии, чтобы узнать, как в них работает охрана.
Только в одной из них, гимназии № 10, охранник потребовал у нее паспорт и сразу же записал в журнал посещений. В остальных трех — как раз там, где началась проверка — сотрудники не попросили никаких документов и просто так пустили журналистку внутрь.
— Проводится служебная проверка по факту недобросовестного выполнения должностных обязанностей ответственными лицами учреждений, а также сотрудниками частных охранных организаций, — рассказали в мэрии.
Как уточнили в пресс-центре мэрии, порядок посещения устанавливается локальным актом о пропускном режиме. Прежде всего, в школы должны попадать ученики и сотрудники. Родителей, законных представителей и других посетителей туда могут пускать только в сопровождении охранника или дежурного администратора. И лишь после того, как они предъявят паспорт и будут записаны в журнал.
7 декабря в брянской гимназии № 5 14-летняя школьница открыла стрельбу из ружья, в результате которой погибли и пострадали несколько человек. НГС рассказывал, как прошло заседание, где выбирали меру пресечения охраннице учебного заведения, где девочка устроила обстрел. Также был арестван гендиректор ЧОПа, отвечавший за безопасность школы. Оба будут находиться в СИЗО до 6 февраля. А вот заседание над отцом школьницы, учинившей кровавую расправу, было отложено.