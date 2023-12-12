«Я думал, вы Римма Викторовна»: защищены ли школы Новосибирска от стрелков и как в них работает охрана — эксперимент НГС

Я сделала круг, вернулась на вахту и заявила охраннику, что на самом деле журналист. Внезапно он встал со стула, и между нами завязался противоречивый диалог.



— Тех, кого срочно ждут, я не записываю.



— А кого записываете? — возмутилась я.



— Например, тех, кто по документам что-то решает… Или вот ждали ремонтника, допустим, когда ворота сломались. Их срочно ждем. Поэтому вот так. Я думал, это срочно, — замешкался и не дал однозначного ответа охранник.



— Один срочно, а другой нет. И как тогда не ошибиться?

