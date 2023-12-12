«Я думал, вы Римма Викторовна»: защищены ли школы Новосибирска от стрелков и как в них работает охрана — эксперимент НГС

7 декабря в брянской гимназии 14-летняя школьница открыла стрельбу из ружья, в результате которой погибли и пострадали несколько человек. Как правило, после таких инцидентов в школах все страны обещают незамедлительно усилить меры безопасности, но не всегда это происходит в действительности. За последние 9 лет подростки и студенты 14 раз устраивали массовый обстрел в российских учебных заведениях. НГС решил проверить, готовы ли школы Новосибирска к непрошенным гостям и настораживают ли охранников посетители без пропусков и причин. Прихватив с собой удостоверение и редакционное задание, корреспондент Анастасия Бичакова обошла 2 городских школы и 2 гимназии. Далее о результатах эксперимента — от первого лица.
Школа № 168
Найти вход в школу № 168, которая находится на улице Сибирской, 30, оказалось сложно. Сначала я без задней мысли направилась во внутренний двор здания, построенного в виде колодца. Чтобы попасть на территорию, нажала на звонок рядом с воротами. Но это оказалось незачем, ведь калитка и так оставалась открытой. Я беспрепятственно обошла пустой двор, обнаружила там вход в детско-юношеский физкультурный центр «Спартанец» и множество безымянных дверей без табличек.
В результате выяснилось, что вход школу расположен со стороны фасада, вблизи автомобильной дороги. И, в отличие от стен, он по сути не обнесен забором.
Внутри, на вахте, стояли две женщины, беседовавшие друг с другом. Я окинула их мимолетным взглядом и, стараясь не выдать себя, твердым шагом повернула налево. В зоне ожидания около гардероба сняла шубу и села рядом с чьими-то родителями. Стала наблюдать. При мне сотрудницы на посту поочередно сменяли друг друга: то одна, в повседневной одежде, покинет его и скроется в каком-то кабинете; то другая, в форме охранника.
А я возьми да нырни на второй этаж. Помыла руки в туалете и, несмотря на висящие по углам камеры, прогулялась по коридору. Затем по другой лестнице спустилась вниз, уже в правое крыло, и снова села на первый попавшийся стульчик. Две женщины с вахты, которые в тот момент общались с еще одной сотрудницей, лишь мельком посмотрели на меня.
Дождавшись окончания разговора, я подошла к охраннице и ее напарнице. Представилась корреспондентом НГС, напомнила о ситуации в Брянске и спросила, почему меня никто не остановил. Ответ такой: приняли за одну из мам.
— Ну, может, вы родительница чья-то. Чего останавливать, если родитель? Тут же то брат или сестра встречают, то дедушка или бабушка. Некоторые подходят на охрану, спрашивают, как пройти и так далее, и мы записываем. Или, наоборот, охрана интересуется: «А вы куда?» — добродушно объяснили работницы учебного заведения.
Они добавили, что для досмотра в школе используется рамка — ручных металлодетекторов нет. Когда я собралась уходить, у меня всё-таки спросили фамилию и вписали в журнал посещений. Остальные паспортные данные почему-то не пригодились.
Гимназия № 4
В соседней гимназии № 4, на Сибирской, 35, я лоб в лоб встретилась с очередными турникетами. Подумала, что с ними внутрь меня не пустят, но первое впечатление оказалось обманчивым. Молодому охраннику, сидевшему на проходной, я уверенным голосом сказала, что мне надо в приемную. Он кивнул и, ничего не спросив, нажал на пульт. На турникете загорелся зеленый свет. Я начала протискиваться вперед и попутно поинтересовалась, как попасть к нужному кабинету. Мужчина ответил, что не знает.
Дополнительно, по своей воле, я прошла через рамку металлоискателя (она, кстати, занимает не весь дверной проем, и многие обходят ее сбоку). Послонялась по коридору, заполненному учениками начальной школы, и не получила ни одного вопроса от находившихся там сотрудниц. Очутилась около класса, где за партами сидели дети.
Я сделала круг, вернулась на вахту и заявила охраннику, что на самом деле журналист. Внезапно он встал со стула, и между нами завязался противоречивый диалог.
— Тех, кого срочно ждут, я не записываю.
— А кого записываете? — возмутилась я.
— Например, тех, кто по документам что-то решает… Или вот ждали ремонтника, допустим, когда ворота сломались. Их срочно ждем. Поэтому вот так. Я думал, это срочно, — замешкался и не дал однозначного ответа охранник.
— Один срочно, а другой нет. И как тогда не ошибиться?
— Обычно я фамилию записываю. Вот… Римма Викторовна. Я думал это вы, но это были не вы, — оправдался работник и протянул небольшую бумажку с несколькими строчками, написанными от руки.
Школа № 54
На входе в школу № 54 на Советской, 38 висит объявление «Гулять на территории запрещено». Зато по зданию учебного заведения, по моим наблюдениям, можно передвигаться фактически свободно.
Вдоль лестницы я быстро пробежала в мини-вестибюль, где переобувались ученики начальных классов. Там я увидела их пап и мам, но охранницы вместе с ними не было. Ее пришлось ждать: с момента моего появления до того, как девушка вернулась на вахту откуда-то со стороны гардероба, прошло 2–3 минуты.
Охранница села за свой стол, а я стала настойчиво ходить перед ней то влево, то вправо. Вскоре я вышла из вестибюля и вернулась к лестнице — в коридор, часть которого не попадает в поле ее зрения. Поднялась наверх, осмотрела потолок, где висит камера, и опять спустилась вниз. На последних ступеньках встретилась взглядами с проходившей мимо охранницей. Думала, что она всё-таки спросит, почему я хожу туда-сюда. Но, нет, девушка промолчала, отвернулась от меня и пошла дальше.
Позже, подойдя к работнице, я рассказала о себе и эксперименте. Та заявила:
— А вы согласовывали свой приход с нашим руководством?
Охранница утверждает, что она — одна из тех, кому приходится метаться между детьми и рабочим местом. А всё потому, что, заверила она, в филиале нет дежурного учителя.
Гимназия № 10
Гимназия № 10 на улице Революции, 10 — единственная из четырех учебных заведений, где охранник спросил у меня имя, фамилию, отчество, серию и номер паспорта. Мужчина внес мои данные в журнал, но всё равно усомнился в том, что меня могут ждать в приемной.
— Вроде понедельник не приемный день, — упомянул он.
Когда я призналась, что выполняю редакционное задание, охранник добавил: паспорт он просит не у всех — только у тех, кто приходит в гимназию не за ребенком, а по другим делам. У родителей, уточнил он, есть пропуски.
Чтобы узнать подробнее о мерах безопасности, которые предпринимаются в школах, НГС отправил запрос в департамент образования.
Ранее мы рассказывали, как прошло заседание, где выбирали меру пресечения охраннице из брянской гимназии № 5, где девочка устроила обстрел. Также был арестван гендиректор ЧОПа, отвечавший за безопасность школы. Оба будут находиться в СИЗО до 6 февраля. А вот заседание над отцом школьницы, которая учинила кровавую расправу над одноклассниками и покончила с собой, было отложено.