Заплакал при слове «похороны». Суд над отцом девочки из брянской школы, которая устроила кровавую расправу над одноклассниками

На вопросе о семейном положении Дмитрий Афанаскин начинает заикаться и всхлипывать.

— Раньше было три дочери, — говорит он тихим голосом.

Сегодня похоронили одну из его дочерей, а еще девочку, которую она убила. Адвокат Афанаскина просит отложить заседание в связи с тем, что его жена Надежда была на похоронах дочери и не смогла приехать на заседание. Услышав слово «похороны», Дмитрий всхлипывает и отворачивается к стене. Он, кажется, только на суде начал осознавать, что за трагедия свалилась на его семью, семьи одноклассников его дочерей-близняшек.