Всюду полиция, раненые дети в больницах. Как живет Брянск, где школьница устроила массовую стрельбу: все подробности трагедии

Утром 7 декабря в брянской школе произошла массовая стрельба:
Корреспонденты MSK1.RU сейчас находятся в Брянске. Мы собрали в одном материале всё, что известно о происшествии и о том, что происходило после него. Рассказываем самое важное о трагедии.
Что произошло
В девять утра в гимназии
14-летняя Алиса (имя изменено по требованию российского законодательства. — Прим. ред.) пришла в здание школы с тубусом, в котором находилось охотничье ружье «Бекас-3» — она стащила его у собственного отца. Как сообщал ТАСС со ссылкой на оперативные службы, рамка металлодетектора в гимназии не работала. При этом ученики заявляли, что в школе никогда не было ни камер, ни турникетов.
Девочка сразу же начала стрелять: она выстрелила в одноклассницу и ранила несколько парней. Учительница пыталась закрыть собой остальных детей. После этого Алиса покончила с собой.
Момент стрельбы в брянской гимназии попал на видео.
Далеко не все школьники сразу поняли, что происходит: в спортзале в это время должен был идти урок, поэтому некоторые приняли звуки выстрелов за стук мяча. Те, кто узнал о происходящем, попрятались в кабинетах и раздевалках.
Вскоре после этого отца устроившей стрельбу девочки задержали.
Как сообщал телеграм-канал «112», мужчина рассказал следователям, что, как и положено, хранит оружие в металлическом шкафу под замком, все документы на «Бекас» 16-го калибра в порядке. По его мнению, дочь, скорее всего, украла ключ от оружейного сейфа и взяла из него дробовик и охотничий нож. Как девочка уходила в школу, мужчина не видел. Накануне он отмечал
Причина и последствия
Что стало мотивом кровавой расправы над одноклассниками, мужчина также затруднился ответить. По его словам, дочь не жаловалась на травлю. Если какой-то буллинг и был, девочка держала переживания в себе и не делилась с родными. Позже «112» опубликовал скриншоты из якобы онлайн-дневника Алисы: с августа восьмиклассница писала, что «ненавидит школу», хочет устроить там массовую стрельбу с помощью ружья отца (специально смотрела обучающие ролики в интернете) и разделаться с одноклассниками.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по
Корреспонденты издания MSK1.RU связались с другом отца девочки, которая устроила стрельбу в брянской гимназии. Он рассказал, что семья, в которой росла школьница, «великолепная, отличная».
— Муж, жена, дети — всё как положено, — сказал он в разговоре с MSK1.RU. — Там никто не пил, не курил. Отец — спортсмен, блин. Он мастер спорта по боксу.
Также он рассказал об увлечениях мужчины, из-за которых у ребенка мог появиться доступ к оружию.
— Он работает в ЧОП, — объяснил мужчина. — Занимался стрельбой, но по охоте точно не знаю. Откуда оружие, неизвестно, он не рассказывал. Мы с ним вместе спортом занимаемся, вот про детей знаю. У него трое детей: две близняшки (одна и устроила стрельбу, другая в этот момент находилась в том же классе. — Прим. ред.) и есть еще старшая дочь, ей 28 лет.
Город после трагедии
Корреспондент MSK1.RU побывал на месте трагедии в Брянске. Вечером в тот же день возле гимназии дежурили полицейские, приехал глава регионального управления МВД.
Некоторые жители Брянска долгое время оставались у школы. Полиция оцепила здание, 8 декабря дети учились удаленно.
— Не поверите, в то утро сама отвела ребенка в эту школу. Когда узнала, адреналин так подскочил, что до сих пор не могу отойти, — призналась женщина.
Возле дома Алисы также дежурит полиция: даже в окнах ее квартиры вечером можно было заметить правоохранителей.
Корреспондент MSK1.RU поговорил с соседями девочки.
— Папе вызывали скорую. Дмитрий (отец стрелявшей. — Прим. ред.) был единственным из всего подъезда, кто в 12 ночи согласился помочь. Помог спуститься с 7-го этажа, помог доехать. Когда узнала, почувствовала шок и дикую боль за то, что произошло, — рассказала Анна, соседка семьи.
Другая знакомая семьи сообщила, что ее сын учится в пятом классе той же школы.
— Было ощущение, как будто это всё не с нами произошло. Сейчас уже жалко семьи — ты проводил ребенка в школу, но не встретил. Что у той девочки было в голове, я не знаю: до этого додуматься и это сделать — ужас. Сын и его одноклассники не поняли. Учительница сказала, что это учебная тревога, так что они происходящее не осознали. Потом уже выйдут когда, наверное, поймут, — объяснила собеседница.
Возле гимназии, в которой произошла стрельба, тем же вечером возник стихийный мемориал. К нему всю пятницу продолжили нести цветы и игрушки.
Детей перевели на удаленное обучение, рассказал MSK1.RU местный житель.
— Но что это значит, нам так никто и не объяснил. Судя по всему, дети просто не учатся сегодня. По поводу того, как будут завтра и на следующей неделе учиться, им тоже пока не сказали, — уточнил он.
Рядом с мемориалом у гимназии до сих пор продолжает дежурить полиция, ее территория оцеплена.
Трое в местной больнице, двоих отправили в Москву на вертолете
Корреспонденту MSK1.RU удалось пообщаться с дедушкой одной из девочек в брянской больнице. У школьницы огнестрельное ранение, мужчина очень сильно возмущен. Он винит руководство школы и города в халатности.
Все подробности происшествия мы собирали в онлайн-трансляции. Также корреспондент MSK1.RU пообщался с врачом-психиатром Сергеем Ветошкиным, который рассказал, что могло стать причиной трагедии в брянской гимназии. Почитайте, почему у подростков возникает агрессия, которая переходит рамки морали и закона.
Любое подобное событие — это трагедия для каждой из сторон. В том числе и для нападавших. Мы решили вспомнить, какие еще атаки на школы были в России со времени самого первого выстрела и чем они закончились. Как вы понимаете, ничем хорошим.