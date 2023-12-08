Всюду полиция, раненые дети в больницах. Как живет Брянск, где школьница устроила массовую стрельбу: все подробности трагедии

Корреспонденты MSK1.RU сейчас находятся в Брянске. Мы собрали в одном материале всё, что известно о происшествии и о том, что происходило после него. Рассказываем самое важное о трагедии.

Что произошло



В девять утра в гимназии № 5 начался второй урок. Ученики 8-го «А» класса пришли на урок биологии, который вела 26-летняя учительница Офелия Мкртчан.

14-летняя Алиса (имя изменено по требованию российского законодательства. — Прим. ред.) пришла в здание школы с тубусом, в котором находилось охотничье ружье «Бекас-3» — она стащила его у собственного отца. Как сообщал ТАСС со ссылкой на оперативные службы, рамка металлодетектора в гимназии не работала. При этом ученики заявляли, что в школе никогда не было ни камер, ни турникетов.