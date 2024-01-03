Чебурашка, Микки Маус и Змей Горыныч: в центре Новосибирска прошло карнавальное шествие новогодних игрушек — фото

Дед Мороз, Снегурочка, Змей Горыныч и Чебурашка — этих персонажей их сказок и мультфильмов могли встретить новосибирцы в центре города. 3 января на Красном проспекте прошло карнавальное шествие с ростовыми куклами в виде новогодних игрушек. Фотокорресподент НГС Александр Ощепков побывал на фестивале, в его объектив попали самые яркие моменты праздника.