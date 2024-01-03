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СрочноКарнавальное шествие новогодних игрушек — фото
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Чебурашка, Микки Маус и Змей Горыныч: в центре Новосибирска прошло карнавальное шествие новогодних игрушек — фото

Посмотреть парад игрушек пришли сотни новосибирцев

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Центр города перекрыли на 11 часов

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Дед Мороз, Снегурочка, Змей Горыныч и Чебурашка — этих персонажей их сказок и мультфильмов могли встретить новосибирцы в центре города. 3 января на Красном проспекте прошло карнавальное шествие с ростовыми куклами в виде новогодних игрушек. Фотокорресподент НГС Александр Ощепков побывал на фестивале, в его объектив попали самые яркие моменты праздника.

Для проведения карнавального шествия часть Красного проспекта перекрыли с 10 утра. Ограничения будут действовать до 21:00

Для проведения карнавального шествия часть Красного проспекта перекрыли с 10 утра. Ограничения будут действовать до 21:00

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Шествие началось с заезда Дедов Морозов на квадроциклах

Шествие началось с заезда Дедов Морозов на квадроциклах

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За ними шла колонна колона украшенных автомобилей. Ее возглавляли американские Dodge Challenger и Ford Mustang с огромными бантами на крышах

За ними шла колонна колона украшенных автомобилей. Ее возглавляли американские Dodge Challenger и Ford Mustang с огромными бантами на крышах

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Следом путь отправилась тяжелая техника. Огромные фуры украсили красными колпаками, а в кузове у них были искусственные ели

Следом путь отправилась тяжелая техника. Огромные фуры украсили красными колпаками, а в кузове у них были искусственные ели

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«Чайку», «Волгу», «Победу» и «Жигули» украсили еловыми ветками, подарками и шариками

«Чайку», «Волгу», «Победу» и «Жигули» украсили еловыми ветками, подарками и шариками

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Замыкала колону автомобилей снегоуборочная техника, которую украсили усами с красным носом и красными колпаками

Замыкала колону автомобилей снегоуборочная техника, которую украсили усами с красным носом и красными колпаками

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Седом за колонной украшенных автомобилей шли ростовые куклы

Седом за колонной украшенных автомобилей шли ростовые куклы

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Здесь можно было встретить Чебурашку, Снежинку, Избушку на курьих ножках и других сказочных героев

Здесь можно было встретить Чебурашку, Снежинку, Избушку на курьих ножках и других сказочных героев

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Также в шествии приняли участие Микки Маус и Гринч

Также в шествии приняли участие Микки Маус и Гринч

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Герой мультфильмов «Холодное сердце» снеговик Олаф также заглянул на праздник

Герой мультфильмов «Холодное сердце» снеговик Олаф также заглянул на праздник

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Змей Горыныч в сопровождении сибирских красавиц также прошелся по Красному проспекту

Змей Горыныч в сопровождении сибирских красавиц также прошелся по Красному проспекту

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Сказочные герои шли под звуки оркестра Дедов Морозов

Сказочные герои шли под звуки оркестра Дедов Морозов

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Участие в шествии также приняли сибиряки в национальных костюмах

Участие в шествии также приняли сибиряки в национальных костюмах

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Завершилось карнавальное шествие фаер-шоу

Завершилось карнавальное шествие фаер-шоу

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Сотни новосибирцев пришли посмотреть карнавал

Сотни новосибирцев пришли посмотреть карнавал

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Ранее в Новосибирске останавливался поезд Деда Мороза, который прибыл на Вокзал-Главный. Десятки зрителей собрались на перроне, чтобы встретить сказочных героев.

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