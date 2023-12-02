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Новый год — 2024 в Новосибирске

На вокзале Новосибирска собралась толпа из встречающих: все они ждали одного пассажира - фото

Рассказываем, что сегодня будет происходить на перроне

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Зрители начали приходить заранее

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В Новосибирск сегодня, 2 декабря, прибыл поезд Деда Мороза, который остановился на Вокзале-Главном. Десятки зрителей собрались на перроне, чтобы встретить сказочных героев. Поезд пробудет в городе несколько часов с 11:20 до 16:50.

Как рассказывали на сайте РЖД, бесплатно посетители могу увидеть вагон-лавку и вагон-ресторан. Также после прибытия Дед Мороз выйдет из резиденции и приветствует детей, а перед отбытием прощается с ними.

В поезд также можно было купить билеты, которые стоили от 1950 рублей. За деньги можно было посетить передвижную резиденцию Деда Мороза, поучаствовать в квесте, получить сладкие подарок.

В этом году в поезде Деда Мороза появилась новинка — вагон кукольного театра. В нем будет проходить 45-минутное представление с кукольными героями поезда Деда Мороза. Билет, в который входит спектакль, сладкий подарок и видеопоздравление Деда Мороза, также стоит от 1950 рублей.

Городские власти показали, как украсят Новосибирск к празднованию Нового года. Главными площадками для празднования станут улица Ленина, Театральный сквер, Центральный парк и новый парк «Арена»

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Новый годДед МорозНовосибирскВокзал
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