На вокзале Новосибирска собралась толпа из встречающих: все они ждали одного пассажира - фото

В Новосибирск сегодня, 2 декабря, прибыл поезд Деда Мороза, который остановился на Вокзале-Главном. Десятки зрителей собрались на перроне, чтобы встретить сказочных героев. Поезд пробудет в городе несколько часов с 11:20 до 16:50.
Как рассказывали на сайте РЖД, бесплатно посетители могу увидеть вагон-лавку и вагон-ресторан. Также после прибытия Дед Мороз выйдет из резиденции и приветствует детей, а перед отбытием прощается с ними.
В поезд также можно было купить билеты, которые стоили от 1950 рублей. За деньги можно было посетить передвижную резиденцию Деда Мороза, поучаствовать в квесте, получить сладкие подарок.
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