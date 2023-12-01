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Новый год — 2024 в Новосибирске

«Кто о чем, а мы о бабах снежных»: показываем в картинках, как Новосибирск украсят к Новому году

В этом году в городе появится скульптура снежной бабы

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Основной тематикой праздника в этом году станут снеговики

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Городские власти показали, как украсят Новосибирск к празднованию Нового года. Главными площадками для празднования станут улица Ленина, Театральный сквер, Центральный парк и новый парк «Арена». Об этом рассказали во время пресс-конференции в агентстве ТАСС.

Новосибирским властям понравилась идея превратить город в родину снежных баб. Как рассказала вице-мэр Анна Терешкова, в прошлом году, когда Новосибирск был новогодней столицей, в город приехали Деды Морозы со всей страны - именно они постановили, что здесь родина снежной бабы.

— Кто о чем, а мы о бабах снежных, — пошутил Владимир Державец, директор центра «Сибирь-Хоккайдо».

Основные фестивали снежных баб будут проходить в парке «Арена», там хотят установить арт-объект посвященный новой идее. Его могут оставить в зеленой зоне на все времена года.

В парке «Арена» появится новый арт-объект, его вы можете увидеть на верхней иллюстрации

В парке «Арена» появится новый арт-объект, его вы можете увидеть на верхней иллюстрации

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Около НОВАТа украсят Театральный сквер, эта будет главная площадка для празднования новогодней ночи. Елку в сквере <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/11/27/72955919/" class="_" target="_blank">уже установили</a>

Около НОВАТа украсят Театральный сквер, эта будет главная площадка для празднования новогодней ночи. Елку в сквере уже установили

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В Центральном парке появится каток, его хотят открыть 5 декабря, также сюда решили перенести часть иллюминации, которая в прошлом году была на пешеходной улице Ленина. Иллюминацию могут оставить на весь год, если жителям понравится подобная идея, отметила Ирина Соловьева, начальник управления культуры мэрии города Новосибирска.

Потолок из гирлянд установят около Музыкального театра

Потолок из гирлянд установят около Музыкального театра

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Также решили украсить Первомайский сквер. Светящихся оленей, которые в прошлом году были здесь, перенесут на Михайловскую набережную. Там же традиционно откроется ледовый городок.

Также решили украсить Первомайский сквер. Светящихся оленей, которые в прошлом году были здесь, перенесут на Михайловскую набережную. Там же традиционно откроется ледовый городок.

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Как отметила Анна Терешкова, оформление улицы Ленина продлится до 15 декабря. Как ранее стало известно, новую иллюминацию для украшения пешеходной улицы <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/11/10/72900008/" class="_" target="_blank">закупать не будут</a>

Как отметила Анна Терешкова, оформление улицы Ленина продлится до 15 декабря. Как ранее стало известно, новую иллюминацию для украшения пешеходной улицы закупать не будут

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Горожанам также предложили поучаствовать в украшении, например, слепить снежную бабу около работы или же украсить витрины к празднику.

В этом году новосибирские власти решили запустить фейерверк, главным местом для празднования станет сквер около Оперного театра.

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Новый годУкрашениеСнежные бабыПаркСкверУлица Ленина
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