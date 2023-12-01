«Кто о чем, а мы о бабах снежных»: показываем в картинках, как Новосибирск украсят к Новому году

Городские власти показали, как украсят Новосибирск к празднованию Нового года. Главными площадками для празднования станут улица Ленина, Театральный сквер, Центральный парк и новый парк «Арена». Об этом рассказали во время пресс-конференции в агентстве ТАСС.
Новосибирским властям понравилась идея превратить город в родину снежных баб. Как рассказала вице-мэр Анна Терешкова, в прошлом году, когда Новосибирск был новогодней столицей, в город приехали Деды Морозы со всей страны - именно они постановили, что здесь родина снежной бабы.
— Кто о чем, а мы о бабах снежных, — пошутил Владимир Державец, директор центра «Сибирь-Хоккайдо».
Основные фестивали снежных баб будут проходить в парке «Арена», там хотят установить арт-объект посвященный новой идее. Его могут оставить в зеленой зоне на все времена года.
В Центральном парке появится каток, его хотят открыть 5 декабря, также сюда решили перенести часть иллюминации, которая в прошлом году была на пешеходной улице Ленина. Иллюминацию могут оставить на весь год, если жителям понравится подобная идея, отметила Ирина Соловьева, начальник управления культуры мэрии города Новосибирска.
Горожанам также предложили поучаствовать в украшении, например, слепить снежную бабу около работы или же украсить витрины к празднику.
В этом году новосибирские власти решили запустить фейерверк, главным местом для празднования станет сквер около Оперного театра.