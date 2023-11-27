На площади Ленина поставили главную елку города — когда закончат украшать

В Новосибирске сегодня, 27 ноября, установили главную новогоднюю елку на площади Ленина. Работы же по установке остальных украшений на площади продолжаются. Подойти пока к главному праздничному дереву нельзя — вокруг все ограждено сигнальной лентой.
Как рассказал НГС вице-мэр Анна Терешкова, площадь должны украсить до 7 декабря. С 1 декабря будут постепенно включать новогоднюю иллюминацию.
Новосибирцы тоже начинают ставить елки у себя дома, а в магазинах появились новогодние украшения. Корреспондент НГС побывала в больших магазинах города и собрала подборку с самыми красивыми, необычными и недорогими игрушками.