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Новый год — 2024 в Новосибирске

На площади Ленина поставили главную елку города — когда закончат украшать

Главное праздничное дерево начали монтировать в субботу

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Высота елки — 21 метр

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В Новосибирске сегодня, 27 ноября, установили главную новогоднюю елку на площади Ленина. Работы же по установке остальных украшений на площади продолжаются. Подойти пока к главному праздничному дереву нельзя — вокруг все ограждено сигнальной лентой.

Как рассказал НГС вице-мэр Анна Терешкова, площадь должны украсить до 7 декабря. С 1 декабря будут постепенно включать новогоднюю иллюминацию.

Сейчас рабочие продолжают устанавливать украшения

Сейчас рабочие продолжают устанавливать украшения

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Елку начали <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/11/25/72952634/" class="_" target="_blank">ставить</a> в субботу, 25 ноября

Елку начали ставить в субботу, 25 ноября

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На площади организуют фотозоны как и в прошлом году

На площади организуют фотозоны как и в прошлом году

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В этом году мэрия Новосибирска не закупала новые украшения

В этом году мэрия Новосибирска не закупала новые украшения

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За работы по праздничному оформлению мэрия готова была <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/11/22/72939806/" class="_" target="_blank">заплатить</a> 4,5 миллиона рублей.

За работы по праздничному оформлению мэрия готова была заплатить 4,5 миллиона рублей.

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Иллюминацию будут подключать уже на этой неделе

Иллюминацию будут подключать уже на этой неделе

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К главному праздничному дереву пока не подойти

К главному праздничному дереву пока не подойти

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Новосибирцы тоже начинают ставить елки у себя дома, а в магазинах появились новогодние украшения. Корреспондент НГС побывала в больших магазинах города и собрала подборку с самыми красивыми, необычными и недорогими игрушками.

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Новый годЕлкаПлощадь ЛенинаУкрашения
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