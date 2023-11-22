Главная ель Новосибирска будет высотой в 21 метр — ее соберут из натуральных и искусственных веток

В Новосибирске сквер перед театром оперы и балета хотят украсить к Новому год - там разместят и новогоднюю ель высотой в 21 метр. За работы по праздничному оформлению площадки готовы заплатить 4,5 миллиона рублей.
Информацию об этом разместили на сайте госзакупок 22 ноября, заказчиком оформления стало МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ». Подрядчик украсит Театральный сквер перед площадью Ленина.
В техническом задании к закупке указано, что подрядчик должен собрать и установить новогоднюю ель, элементы и комплектующие которой находятся у заказчика. Специалисты выполнят ряд подготовительных работ: закупят материалы для праздничного дерева, закрепят на декоративных картах 1858 новогодних шаров, натуральные еловые ветки и прочее.
— Приобрести и доставить к месту монтажа ветки натуральные в количестве 500 штук, — указано в документах. — Закрепить искусственные ветки в количестве 1650 штук (104 комплекта) и натуральные еловые ветки в количестве не менее 500 штук на карты с использованием технического персонала.
Декоративными элементами праздничного дерева станут новогодние шары, снежинки и фонари, для оформления ели также будут использовать светодиодные гирлянды. На макушке елки установят «Кремлевскую звезду».
На Театральном сквере разместят несколько фотозон, а деревья на площадке украсят новогодними шарами и декоративными изделиями. В честь Нового года специалисты подготовят светящиеся коридоры, «Арки-Снежинки» и «Дубовый Лес».
В техническом задании имеется схема объектов новогоднего оформления в Театральном сквере. Праздничная ель появится рядом с театром оперы и балета, одну из фотозон разместят около лавочек в центре площадки. На дорожках сквера установят золотой коридор.
Подрядчик начнет оформлять сквер с 25 ноября, завершить работы необходимо до 9 декабря этого года.
— Круглосуточный мониторинг и обеспечивать работоспособность всей системы светового оформления во время эксплуатации новогодней ели в период с 07 декабря 2023 года — 1 февраля 2024 года, — указано в документах.
Кроме Театрального сквера, в Новосибирске к празднику оформят в том числе пешеходную улицу Ленина. Новую иллюминацию для площадки закупать не будут.