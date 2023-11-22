Главная ель Новосибирска будет высотой в 21 метр — ее соберут из натуральных и искусственных веток

— Приобрести и доставить к месту монтажа ветки натуральные в количестве 500 штук, — указано в документах. — Закрепить искусственные ветки в количестве 1650 штук (104 комплекта) и натуральные еловые ветки в количестве не менее 500 штук на карты с использованием технического персонала.



Декоративными элементами праздничного дерева станут новогодние шары, снежинки и фонари, для оформления ели также будут использовать светодиодные гирлянды. На макушке елки установят «Кремлевскую звезду».



На Театральном сквере разместят несколько фотозон, а деревья на площадке украсят новогодними шарами и декоративными изделиями. В честь Нового года специалисты подготовят светящиеся коридоры, «Арки-Снежинки» и «Дубовый Лес».