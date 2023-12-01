Стало известно, где в Новосибирске будет фейерверк на Новый год

В этом году празднование Нового года пройдет в сквере около Оперного театра в Новосибирске, за зданием НОВАТа хотят запустить фейерверк. Об этом на пресс-конференции в агентстве ТАСС сообщила вице-мэр Анна Терешкова.
По словам Анны Терешковой, всех горожан приглашают отметить Новый год в Театральном сквере около НОВАТа. Празднование закончится первого января в 2:00, после новосибирцы смогут уехать по домам на метро, оно будет работать до 3:00.
— Будет небольшой фейерверк, сейчас мы все согласовываем с Оперным театром, есть свои нюансы. Официально он будет на одной точке — в Театральном сквере. На главной площади города послушаем поздравления от мэра, губернатора и президента, которые пожелают Нового года, — рассказала вице-мэр.
В прошлом году власти Новосибирска отказались от запуска фейерверка, в городе решили отказаться от пафосных мероприятий.