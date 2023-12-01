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СрочноСтало известно, где в будет фейерверк на Новый год
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Новый год — 2024 в Новосибирске

Стало известно, где в Новосибирске будет фейерверк на Новый год

Праздновать планируют до 2:00 первого января

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В прошло году городские власти не запускали фейерверки

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В этом году празднование Нового года пройдет в сквере около Оперного театра в Новосибирске, за зданием НОВАТа хотят запустить фейерверк. Об этом на пресс-конференции в агентстве ТАСС сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

По словам Анны Терешковой, всех горожан приглашают отметить Новый год в Театральном сквере около НОВАТа. Празднование закончится первого января в 2:00, после новосибирцы смогут уехать по домам на метро, оно будет работать до 3:00.

— Будет небольшой фейерверк, сейчас мы все согласовываем с Оперным театром, есть свои нюансы. Официально он будет на одной точке — в Театральном сквере. На главной площади города послушаем поздравления от мэра, губернатора и президента, которые пожелают Нового года, — рассказала вице-мэр.

В прошлом году власти Новосибирска отказались от запуска фейерверка, в городе решили отказаться от пафосных мероприятий.

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