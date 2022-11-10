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Тема дняСкандального катка в этом году не будет
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Власти отказались от запуска фейерверка в Новосибирске на Новый год

Решение приняли из-за сложившейся ситуации

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В городе планируют создать атмосферу семейного праздника

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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова во время прямого эфира на НГС рассказала, что в этом году во время празднования Нового года не будет фейерверка.

— Сегодняшняя ситуация внесла коррективы. Мы приняли решение, что уходим от пафосных мероприятий. Хотелось бы создать ощущение семейного праздника. Мы отменили фейерверк, — сказала вице-мэр 10 ноября.

По ее словам, в городе будут проводить новогодние мероприятия в парках. Также в Новосибирске подготовили программу празднования Рождества.

Анна Терешкова ответила и на другие вопросы журналистов и читателей НГС. Всё самое интересное и важное мы собрали в онлайн-трансляции.

Новый годРождествоФейерверк
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