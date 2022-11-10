Власти отказались от запуска фейерверка в Новосибирске на Новый год
Решение приняли из-за сложившейся ситуации
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова во время прямого эфира на НГС рассказала, что в этом году во время празднования Нового года не будет фейерверка.
— Сегодняшняя ситуация внесла коррективы. Мы приняли решение, что уходим от пафосных мероприятий. Хотелось бы создать ощущение семейного праздника. Мы отменили фейерверк, — сказала вице-мэр 10 ноября.
По ее словам, в городе будут проводить новогодние мероприятия в парках. Также в Новосибирске подготовили программу празднования Рождества.
Анна Терешкова ответила и на другие вопросы журналистов и читателей НГС. Всё самое интересное и важное мы собрали в онлайн-трансляции.