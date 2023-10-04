freedom
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 4/10
usd 99.27
eur 104.06
СрочноНа Алтае мужчина задержан за попытку теракта
Все новости
Все новости

В центре Новосибирска раздался вой сирен — слушаем тревожные звуки: видео

Так проверили системы оповещения

3 091

Шум был слышен примерно 2 минуты

Поделиться

В Новосибирске сегодня, 4 октября, завыли сирены. Систему оповещения проверяли. Гул был слышен на улице Ленина с 10:40 примерно до 10:42. Жители вели себя спокойно.

Громкоговорителей не было слышно, сообщают читатели НГС. Они отмечают, что звучали только сирены, причем на улице звук был хороший, а дома при закрытых окнах было слышно плохо.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Елизавета Горячева / NGS.RU

Как ранее сообщили в ГУ МЧС региона, включать сирены необходимо для проверки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровня.

В августе в жители Железнодорожного района услышали громкий звук. Выяснилось, что так проверяли систему оповещения «Сибирской продовольственной компании».

По теме

СиренаШумСистемы оповещенияМЧСПроверка
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter