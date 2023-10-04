В центре Новосибирска раздался вой сирен — слушаем тревожные звуки: видео

В Новосибирске сегодня, 4 октября, завыли сирены. Систему оповещения проверяли. Гул был слышен на улице Ленина с 10:40 примерно до 10:42. Жители вели себя спокойно.
Громкоговорителей не было слышно, сообщают читатели НГС. Они отмечают, что звучали только сирены, причем на улице звук был хороший, а дома при закрытых окнах было слышно плохо.
Как ранее сообщили в ГУ МЧС региона, включать сирены необходимо для проверки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровня.
В августе в жители Железнодорожного района услышали громкий звук. Выяснилось, что так проверяли систему оповещения «Сибирской продовольственной компании».