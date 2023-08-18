freedom
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 4/10
usd 93.75
eur 102.18
Тема дняВласти найдут нового подрядчика для ремонта моста
Все новости
Все новости

«У нас что, воздушная тревога?»: Новосибирцев встревожил громкий звук — что произошло

Очевидец прислал в редакцию НГС видео со звуком

854

В Новосибирске проводят проверку системы оповещения

Поделиться

Вечером 18 августа жителей Новосибирска встревожил громкий звук. Как рассказал читатель НГС, звук сирены услышали в Железнодорожном районе. Он прислал редакции издания видео с оповещением.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Плановая проверка продлится примерно до 20:00

Видео: читатель НГС Сергей

— У нас что, воздушная тревога? — спросил автор видео.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщили в ведомстве, новосибирцы услышали проверку системы оповещения «Сибирской продовольственной компании» (СПК).

— Идет проверка системы оповещения на СПК на Сухарке. Учения объектовые, — сообщили в ведомстве.

В единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска НГС также подтвердили данные о проверке системы оповещения организации. По данным специалистов, плановая проверка продлится примерно до 20:00.

НГС позвонил в СПК с просьбой прокомментироть ситуацию, но журналисту не ответили на звонок.

В конце февраля в Новосибирске на радио включилась воздушная тревога. В МЧС России сообщили, что произошедшее — хакерская атака.

По теме

Проверка системы оповещенияМЧСНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter