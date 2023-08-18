«У нас что, воздушная тревога?»: Новосибирцев встревожил громкий звук — что произошло

Вечером 18 августа жителей Новосибирска встревожил громкий звук. Как рассказал читатель НГС, звук сирены услышали в Железнодорожном районе. Он прислал редакции издания видео с оповещением.
— У нас что, воздушная тревога? — спросил автор видео.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщили в ведомстве, новосибирцы услышали проверку системы оповещения «Сибирской продовольственной компании» (СПК).
— Идет проверка системы оповещения на СПК на Сухарке. Учения объектовые, — сообщили в ведомстве.
В единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска НГС также подтвердили данные о проверке системы оповещения организации. По данным специалистов, плановая проверка продлится примерно до 20:00.
НГС позвонил в СПК с просьбой прокомментироть ситуацию, но журналисту не ответили на звонок.
В конце февраля в Новосибирске на радио включилась воздушная тревога. В МЧС России сообщили, что произошедшее — хакерская атака.