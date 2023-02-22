Воздушная тревога прозвучала на радио Новосибирска — видео со звуком из Академгородка

— В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках, — отметили в МЧС.

