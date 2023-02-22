Воздушная тревога прозвучала на радио Новосибирска — видео со звуком из Академгородка

Воздушная тревога включилась на новосибирском радио сегодня, 22 февраля. Как рассказал читатель НГС, он ехал в Академгородке и слушал радио «Бизнес ФМ», когда началась тревога. В МЧС России сообщили, что произошедшее — хакерская атака.
— Объявляется воздушная тревога. Всем немедленно проследовать в укрытия. Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара, — звучит в сообщении.
В редакции «Бизнес ФМ» журналисту НГС пояснили, что произошел сбой. О том, что он произошел, на радио узнали после звонка слушателей.
— Какой-то прошел глюк или сбой. Мы сами не знаем. Нам позвонили, спросили, — сообщили в редакции радио.
Юрий Перязев, начальник ГО И ЧС Советского района, сообщил, что воздушная тревога не включалась.
— У нас всё хорошо. Воздушной тревоги нет, — рассказал Юрий Перязев.
В соцсетях появилась информация, что воздушная тревога по радио прозвучала в нескольких городах России.
В МЧС России прокомментировали ситуацию:
— В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках, — отметили в МЧС.
В октябре 2022 года в Новосибирске на Затулинском жилмассиве зазвучала сирена. Как тогда сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, это было ложное срабатывание.