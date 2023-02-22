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Воздушная тревога прозвучала на радио Новосибирска — видео со звуком из Академгородка

Такие сбои наблюдаются по всей стране

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Воздушная тревога включилась на новосибирском радио сегодня, 22 февраля. Как рассказал читатель НГС, он ехал в Академгородке и слушал радио «Бизнес ФМ», когда началась тревога. В МЧС России сообщили, что произошедшее — хакерская атака.

— Объявляется воздушная тревога. Всем немедленно проследовать в укрытия. Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара, — звучит в сообщении.

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Тревога прозвучала сегодня, 22 февраля

Видео: читатель НГС

В редакции «Бизнес ФМ» журналисту НГС пояснили, что произошел сбой. О том, что он произошел, на радио узнали после звонка слушателей.

— Какой-то прошел глюк или сбой. Мы сами не знаем. Нам позвонили, спросили, — сообщили в редакции радио.

Юрий Перязев, начальник ГО И ЧС Советского района, сообщил, что воздушная тревога не включалась.

— У нас всё хорошо. Воздушной тревоги нет, — рассказал Юрий Перязев.

В соцсетях появилась информация, что воздушная тревога по радио прозвучала в нескольких городах России.

В МЧС России прокомментировали ситуацию:

— В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках, — отметили в МЧС.

В октябре 2022 года в Новосибирске на Затулинском жилмассиве зазвучала сирена. Как тогда сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, это было ложное срабатывание.

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