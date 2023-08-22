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Стало известно, почему в пятницу вечером орала сирена «Сибирской продовольственной компании»

По данным организации, систему надо было проверить из-за поломки

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Звук сирены услышали новосибирцы 18 августа

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Стало известно, почему вечером 18 августа в Новосибирске в Железнодорожном районе орала сирена «Сибирской продовольственной компании» (СПК). Систему необходимо было проверить после непогоды в июле.

Как сообщили НГС в компании, система оповещения, установленная на объектах СПК, пострадала из-за сильных гроз в июле. Сирену починила подрядная организация, после чего систему необходимо было проверить.

— Система оповещения «Сибирской продовольственной компании» входит в систему городского оповещения в случае чрезвычайной ситуации, поэтому критически важно поддерживать ее в рабочем состоянии, — отметили в компании.

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Видео: читатель НГС Сергей

Именно сиреной СПК могут воспользоваться спасатели, если необходимо оповестить жителей города. Ранее в ГУ МЧС объяснили, что сирена орала из-за проверки системы.

В начале июля в парке «Арена» в Новосибирске у нового ЛДС посетители услышали сирену, которая говорит на английском языке.

СиренаСПКМЧССистема оповещенияШум
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