Стало известно, почему в пятницу вечером орала сирена «Сибирской продовольственной компании»

Стало известно, почему вечером 18 августа в Новосибирске в Железнодорожном районе орала сирена «Сибирской продовольственной компании» (СПК). Систему необходимо было проверить после непогоды в июле.
Как сообщили НГС в компании, система оповещения, установленная на объектах СПК, пострадала из-за сильных гроз в июле. Сирену починила подрядная организация, после чего систему необходимо было проверить.
— Система оповещения «Сибирской продовольственной компании» входит в систему городского оповещения в случае чрезвычайной ситуации, поэтому критически важно поддерживать ее в рабочем состоянии, — отметили в компании.
Именно сиреной СПК могут воспользоваться спасатели, если необходимо оповестить жителей города. Ранее в ГУ МЧС объяснили, что сирена орала из-за проверки системы.
В начале июля в парке «Арена» в Новосибирске у нового ЛДС посетители услышали сирену, которая говорит на английском языке.