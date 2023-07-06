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В парке «Арена» в Новосибирске заорала сирена на английском языке

Громкоговорители требовали внимания в связи с неким инцидентом

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Тревога прозвучала вчера вечером

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Накануне, 5 июля, в парке «Арена» в Новосибирске у нового ЛДС посетители услышали сирену, которая говорит на английском языке. Звук раздался внезапно и повторялся несколько раз.

— В 21:15 вечера примерно гуляли в парке «Арена» с супругой, там стоят столбики с камерами и громкоговорителями по всему парку. Внезапно раздались звуки, длились примерно минут 5–7, потом замолкли, потом опять начались беспрерывно. Говорили, что произошел какой-то инцидент в здании, ожидайте дальнейших инструкций, но почему это было на английском — непонятно, — рассказал читатель НГС Виктор.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС Виктор

НГС связался с пресс-службой Минспорта, там сообщили, что в самом ЛДС в последние несколько дней не было отработки системы. Система оповещения в «Сибирь-Арене» другая, там говорит женский голос.

— Сама система расположена внутри объекта, — сообщили в пресс-службе.

Вице-мэр Анна Терешкова в разговоре с НГС предположила, что, возможно, в парке «Арена» тестировали звук.

НГС также обратился с запросом в мэрию.

Недавно читатели НГС заметили в новом парке «Арена» рядом с ЛДС разваливающиеся пешеходные дорожки. Вице-мэр сказала, что всё починят.

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