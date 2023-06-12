«Тропинки уже рассыпаются»: новосибирцев возмутило состояние пешеходных дорожек в новом парке «Арена»

Разваливающиеся пешеходные дорожки заметили читатели НГС в новом парке «Арена» рядом с ЛДС. Фото с прогулки в редакцию прислала читательница Анастасия Паскова.
— Вот так сейчас выглядит новый парк рядом с Ледовой ареной. Тропинки уже рассыпаются, — отметила читательница.
Как рассказала НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, в парке продолжаются восстановительные работы.
— Эта дорожка будет отремонтирована в рамках восстановительных работ. Сейчас идет последний этап, до 20 июня всё будет восстановлено, — пояснили вице-мэр.
Ранее Анна Терешкова оценила восстановительные работы после зимы в парке «Арена» у нового ЛДС. К Дню города здесь обещают открыть кафе, не закончено строительство памп-трека для велосипедистов. При этом в завершенной части парка уже планируют массовые мероприятия — там, например, пройдет VK Fest.