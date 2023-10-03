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Прервется телеэфир: в Новосибирской области проверят системы оповещения

Зазвучат сирены и громкоговорители

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В регионе проверят местные системы оповещения

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В Новосибирской области проверят систему оповещения населения. Сирены включат 4 октября.

О том, что во всех регионах России пройдет проверка, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России:

— Зазвучат сирены и громкоговорители — так подается сигнал «Внимание всем!». Эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности.

Это нужно для проверки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровня. В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что время проведения проверки назовут позже.

В августе в жители Железнодорожного района услышали громкий звук. Выяснилось, что так проверяли систему оповещения «Сибирской продовольственной компании».

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