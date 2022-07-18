В Новосибирске открыли первую инклюзивную кофейню — здесь работают особенные люди и подают редкий чай

Потребовалось около 500 тысяч рублей, а весь ремонт они сделали сами, с помощью друзей: друг Саша помог с канализацией, а знакомая художница Елена расписала стены.

— Я еще лет пять назад задумала, что именно Лена будет расписывать мои стены в кофейне, — призналась Анастасия.



В развитии помог центр «Мой бизнес», а через год Анастасия и Сергей планируют получить статус социального предприятия — этого требует и закон.

Инклюзивных бариста Сергей искал через интернет. Так вышел на «Общество "Даун Синдром"», которым руководит мама Паши Татьяна Есипова — они познакомились и теперь сотрудничают.