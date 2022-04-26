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Здание на площади Ленина с магазином «Летуаль» отремонтируют за 9 миллионов

Его построили почти 100 лет назад

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Здание не будут закрывать на время ремонта

Здание не будут закрывать на время ремонта

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В Новосибирске объявили аукцион на ремонт исторического здания на Красном проспекте, 25. Его построили в 20-х годах прошлого века. На работы выделили 9,1 миллиона рублей.

Заказчиком выступает ГКУ «Хозяйственное управление» Новосибирской области.

— Проектными решениями предусмотрен капитальный ремонт части здания: подвала, помещений третьего этажа и помещений четвертого этажа. Предусматривается частичное изменение объемно-планировочных решений, замена внутренней отделки, замена окон и дверей, — говорится в документации на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет убрать трещины на штукатурном слое, обустроить фундамент насосной станции в подвале. На лестничных клетках восстановят исторический рисунок полов из керамической плитки, в коридорах воссоздадут исторический рисунок паркета. На время работ здание не будут закрывать.

Работы проведут в четыре этапа. Первый начнется с даты заключения контракта и завершится до 27 июня. Последний — с 8 августа по 29 сентября 2022 года.

Здание Делового дома построили в период с 1926 по 1928 год, проект разработал архитектор Даниил Фридман. На первом этаже находились универмаг и кафе, на втором — торговый зал, банк и ресторан. Здание признано памятником архитектуры. Об этом говорится в каталоге «Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области» составителя Татьяны Воеводиной. Сейчас площади здания среди прочего занимает магазин «Летуаль».

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске решили отремонтировать здание на улице Инской, которому больше 100 лет. Там находился райком партии большевиков.

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