На Инской решили отремонтировать дом, которому больше 100 лет, — что о нем известно

В Новосибирске подготовят документы для реконструкции исторического здания на улице Инской, 55 в Октябрьском районе.



В здании, которое построили в 1908 году, с 1920 по 1928 год находился Закаменский райком партии большевиков.



— Многие здания у нас в городе встали на государственную охрану как памятники, связанные с большевистской революцией. Это спасло им жизнь. То же и Инская, 55 — как дом, где в 1920–1928 годах располагался Закаменский райком ВКП(Б), в котором после смерти Ленина, в рамках «ленинского призыва», в большевистскую партию вступило самое большое количество жителей города, — рассказал НГС краевед, сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.