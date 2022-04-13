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На Инской решили отремонтировать дом, которому больше 100 лет, — что о нем известно

Его должны обследовать до 30 июня этого года

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Аукцион на проект реконструкции объявил Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области

Аукцион на проект реконструкции объявил Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области

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В Новосибирске подготовят документы для реконструкции исторического здания на улице Инской, 55 в Октябрьском районе.

В здании, которое построили в 1908 году, с 1920 по 1928 год находился Закаменский райком партии большевиков.

— Многие здания у нас в городе встали на государственную охрану как памятники, связанные с большевистской революцией. Это спасло им жизнь. То же и Инская, 55 — как дом, где в 1920–1928 годах располагался Закаменский райком ВКП(Б), в котором после смерти Ленина, в рамках «ленинского призыва», в большевистскую партию вступило самое большое количество жителей города, — рассказал НГС краевед, сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.

Сейчас помещения в здании, по данным сервиса 2ГИС, арендуют частные компании

Сейчас помещения в здании, по данным сервиса 2ГИС, арендуют частные компании

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По словам эксперта, по некоторым данным, уже в 1908 году в здании находилась частная школа с общественным залом и библиотекой. Однако эта информация пока не подтверждена документально.

По данным сайта госзакупок, до 30 июня этого года его собираются обследовать, чтобы в дальнейшем выполнить реконструкцию. Аукцион объявил Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области.

Сообщается, что подрядчик должен будет сделать обмеры здания, описать дефекты, определить подлинный цвет окраски здания, состояние внутренних инженерных сетей. Также предстоит подготовить заключение о состоянии здания с рекомендациями и объемами работ по реконструкции и ремонту. Заявки на участие в торгах принимают до 19 апреля. Стоимость контракта — 519,9 тысячи рублей.

Ранее корреспондент НГС прогулялся по улице Инской с Константином Голодяевым. Кроме бывшего здания райкома, там есть и другие исторические дома. Почитайте подробности о них в репортаже.

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