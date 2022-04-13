На Инской решили отремонтировать дом, которому больше 100 лет, — что о нем известно
Его должны обследовать до
В Новосибирске подготовят документы для реконструкции исторического здания на улице Инской, 55 в Октябрьском районе.
В здании, которое построили в 1908 году, с 1920 по 1928 год находился Закаменский райком партии большевиков.
— Многие здания у нас в городе встали на государственную охрану как памятники, связанные с большевистской революцией. Это спасло им жизнь. То же и Инская, 55 — как дом, где в 1920–1928 годах располагался Закаменский райком ВКП(Б), в котором после смерти Ленина, в рамках «ленинского призыва», в большевистскую партию вступило самое большое количество жителей города, — рассказал НГС краевед, сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.
По словам эксперта, по некоторым данным, уже в 1908 году в здании находилась частная школа с общественным залом и библиотекой. Однако эта информация пока не подтверждена документально.
По данным сайта госзакупок, до
Сообщается, что подрядчик должен будет сделать обмеры здания, описать дефекты, определить подлинный цвет окраски здания, состояние внутренних инженерных сетей. Также предстоит подготовить заключение о состоянии здания с рекомендациями и объемами работ по реконструкции и ремонту. Заявки на участие в торгах принимают до
Ранее корреспондент НГС прогулялся по улице Инской с Константином Голодяевым. Кроме бывшего здания райкома, там есть и другие исторические дома. Почитайте подробности о них в репортаже.