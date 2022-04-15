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«Проводил подружку до школы и исчез»: в Новосибирске пропал 8-летний мальчик

Сам пропавший должен был идти в другую школу, но не дошел

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Если вы что-либо знаете о местонахождении Даниила, позвоните по телефонам: 112 или <nobr class="_">8 800 700-54-52</nobr>

Если вы что-либо знаете о местонахождении Даниила, позвоните по телефонам: 112 или 8 800 700-54-52

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В Новосибирске пропал 8-летний Даниил Перминов. Он не появился сегодня, 15 апреля, в школе в Железнодорожном районе.

— Пошел в школу, по дороге встретил девочку знакомую, которая учится в другой школе. Проводил ее до ее учебного заведения. Дальше должен был идти до своей школы, но пропал, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских. — Он ранее не пропадал. Связи с ним нет. В городе не ориентируется.

С собой у мальчика был темно-серый рюкзак. Даниил был одет в зеленую куртку, темно-синие брюки, синюю кепку, темно-синие ботинки. Рост 143 сантиметра, плотного телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Даниила, позвоните по телефонам: 112 или 8 800 700-54-52.

Ранее в Новосибирске нашли 13-летнего подростка, который пропал после школы 1 апреля.

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