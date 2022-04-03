«Гулял с друзьями, планировал к девяти вернуться домой»: 13-летний подросток пропал в Новосибирске после школы

В Новосибирске ищут
— Ушел в школу. В школе был, всё было как обычно. Потом гулял с друзьями и сказал, что планируется вернуться домой к 21:00, — объяснила НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Родители ранее подобных заявлений не писали, и на учете в ПДН семья не состоит.
— Бывали случаи, когда задерживался на прогулке и возвращался поздно, но приходил всегда сам. Такая ситуация, как сейчас, впервые, — добавила Алеся Яблонских. — У нас пока нет никаких зацепок. Самое важное сейчас — получить свидетельство.
Мальчика сейчас ищут на территории от площади Кирова до метро Карла Маркса.
Рост Дамира — 172 сантиметра, телосложение xудощавое. Волосы черные, глаза карие. Был одет: черная куртка, черная кофта, серые джинсы, белые кроссовки. С собой у подростка был черный рюкзак.
Если вам что-либо известно о Дамире, позвоните 112 или
Вечером 19 февраля в Новосибирске нашли