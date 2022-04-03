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«Гулял с друзьями, планировал к девяти вернуться домой»: 13-летний подросток пропал в Новосибирске после школы

Дамира Акчалова видели друзья, но потом он исчез

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Рост Дамира — <nobr class="_">172 сантиметра</nobr>, телосложение xудощавое. Волосы черные, глаза карие. Был одет: черная куртка, черная кофта, серые джинсы, белые кроссовки. С собой у подростка был черный рюкзак

Рост Дамира — 172 сантиметра, телосложение xудощавое. Волосы черные, глаза карие. Был одет: черная куртка, черная кофта, серые джинсы, белые кроссовки. С собой у подростка был черный рюкзак

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В Новосибирске ищут 13-летнего Дамира Акчалова, мальчик пропал после школы 1 апреля. Он не вернулся домой с прогулки.

— Ушел в школу. В школе был, всё было как обычно. Потом гулял с друзьями и сказал, что планируется вернуться домой к 21:00, — объяснила НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Родители ранее подобных заявлений не писали, и на учете в ПДН семья не состоит.

— Бывали случаи, когда задерживался на прогулке и возвращался поздно, но приходил всегда сам. Такая ситуация, как сейчас, впервые, — добавила Алеся Яблонских. — У нас пока нет никаких зацепок. Самое важное сейчас — получить свидетельство.

Мальчика сейчас ищут на территории от площади Кирова до метро Карла Маркса.

Рост Дамира — 172 сантиметра, телосложение xудощавое. Волосы черные, глаза карие. Был одет: черная куртка, черная кофта, серые джинсы, белые кроссовки. С собой у подростка был черный рюкзак.

Если вам что-либо известно о Дамире, позвоните 112 или 8 800 700-54-52.

Вечером 19 февраля в Новосибирске нашли 6-летнего ребенка. Мальчик пропал днем во время прогулки в Горском жилмассиве. В региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что с мальчиком всё в порядке.

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