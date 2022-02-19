«Шустрый малой»: в Новосибирске нашли пропавшего 6-летнего мальчика

Сегодня вечером, 19 февраля, в Новосибирске нашли 6-летнего Романа Галий. Мальчик пропал днем во время прогулки в Горском жилмассиве. В региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что с мальчиком всё в порядке.

— Мальчика нашли, с ним всё в порядке. Только что пришло сообщение от родителей. Последний раз его видели в «Меге», поэтому у нас там была точка сбора. Шустрый малой. Он год назад уже убегал. В детском саду перелез через сугроб и потопал домой. Ему было пять. Тогда он прошел больше трех остановок, прежде чем его словили. Его нашла полиция. В этот раз он тоже — собрался, развернулся из магазина — и его нет. По сути, если он был в «Меге» — это он остановок 5–6 прошел, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.