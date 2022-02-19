«Шустрый малой»: в Новосибирске нашли пропавшего 6-летнего мальчика

Сегодня вечером, 19 февраля, в Новосибирске нашли 6-летнего Романа Галий. Мальчик пропал днем во время прогулки в Горском жилмассиве. В региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что с мальчиком всё в порядке.
— Мальчика нашли, с ним всё в порядке. Только что пришло сообщение от родителей. Последний раз его видели в «Меге», поэтому у нас там была точка сбора. Шустрый малой. Он год назад уже убегал. В детском саду перелез через сугроб и потопал домой. Ему было пять. Тогда он прошел больше трех остановок, прежде чем его словили. Его нашла полиция. В этот раз он тоже — собрался, развернулся из магазина — и его нет. По сути, если он был в «Меге» — это он остановок 5–6 прошел, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Также руководитель отряда рассказала, что порекомендуют родителям мальчика и будут ли его искать, если он еще раз сбежит.
— Будем рекомендовать родителям, может, использовать браслет, чтобы понимать, в какую сторону это сокровище в следующий раз рванет. Если мы по бегункам 14–15 лет повторно не берем заявки и стараемся делать так, чтобы родители работали с психологом, то 6-летний возраст является фактором риска для ребенка при его пропаже. Поэтому сколько он будет убегать, пока ему не исполнится хотя бы лет 10, столько мы будем за ним бегать. При всем уважении к семье и понимании, что это наша задача — закрывать такие поиски, — не хотелось бы бегать. У нас были задействованы несколько десятков человек, полиция проводила патрулирование близлежащих улиц. Сейчас наши ребята едут из Бердска, из Академа, были напечатаны порядка 1,5 тысячи ориентировок для разных точек левого берега, задействовано очень большое количество экипажей, — говорит Алеся Яблонских.
В январе на ОбьГЭСе пропал 10-летний мальчик. Он ушел за продуктами.