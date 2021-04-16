В Первомайском сквере начали рубить аварийные деревья — что там происходит сейчас

В Новосибирске в Первомайском сквере начали рубить деревья
Сегодня, 16 апреля, в Первомайском сквере в Новосибирске начали обрезать сухие и аварийные деревья. Эти работы продлятся до конца месяца. После этого в сквере планируют начать благоустройство насаждений.
— Первая задача у нас — произвести обрезку и освободить территорию для новых посадок, а новые мы планируем на осень. Сейчас мы убираем старые, аварийные деревья, чтобы у оставшихся насаждений было место для цвета и питания летом, — рассказала Наталья Цветкова, директор МКУ «Горзеленхоз».
В мае начнут высаживать декоративные растения. В этом году в Новосибирске посадят
— Дендроплан по посадкам находится в разработке. Большое направление работы — восстановление газонов на территории сквера, будем заниматься летом, — добавила Наталья Цветкова.
Также в сквере находится много деревьев, которые мешают развитию соседних растений. Поэтому агрономы будут рассаживать их системно.
— В связи с тем, что парк существует достаточно давно, вопросу художественной обрезки деревьев никогда не уделялось должного внимания, мы хотим эту ситуацию исправить. Сейчас задача — привести в систему, с учетом современных реалий сформировать более компактные аллеи из яблонь, которые будут создавать тень, цвести. И эти живые изгороди уже не будут создавать проблем деревьям, которые находятся рядом, — рассказал главный специалист группы ландшафтной архитектуры и фитодизайна Центрального сибирского ботанического сада
Он отметил, что некоторые деревья растут в сквере с момента его основания, их постараются сохранить. На то, чтобы изменить внешний вид сквера, потребуется
Ранее мэрия утвердила план реконструкции Первомайского сквера. НГС показывал, как он будет выглядеть. При этом власти исключили застройку этого места после того, как по документам оно перестало быть сквером.