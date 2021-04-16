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В Первомайском сквере начали рубить аварийные деревья — что там происходит сейчас

Территорию освобождают для новых растений

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Деревья в сквере сажали в хаотичном порядке, поэтому сейчас некоторые находятся слишком близко друг к другу

Деревья в сквере сажали в хаотичном порядке, поэтому сейчас некоторые находятся слишком близко друг к другу

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В Новосибирске в Первомайском сквере начали рубить деревья

Сегодня, 16 апреля, в Первомайском сквере в Новосибирске начали обрезать сухие и аварийные деревья. Эти работы продлятся до конца месяца. После этого в сквере планируют начать благоустройство насаждений.

— Первая задача у нас — произвести обрезку и освободить территорию для новых посадок, а новые мы планируем на осень. Сейчас мы убираем старые, аварийные деревья, чтобы у оставшихся насаждений было место для цвета и питания летом, — рассказала Наталья Цветкова, директор МКУ «Горзеленхоз».

В этом году на клумбах посадят новые растения

В этом году на клумбах посадят новые растения

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В мае начнут высаживать декоративные растения. В этом году в Новосибирске посадят 26 новых видов многолетних растений и 8 однолетних, которые раньше не использовали для украшения города. Среди них — лаватера, газания и аллиумы. Сотрудники Горзеленхоза планируют высаживать цветы таким образом, чтобы клумбы были цветущими максимально долго.

— Дендроплан по посадкам находится в разработке. Большое направление работы — восстановление газонов на территории сквера, будем заниматься летом, — добавила Наталья Цветкова.

Также в сквере находится много деревьев, которые мешают развитию соседних растений. Поэтому агрономы будут рассаживать их системно.

Этот клен посадили в сквере <nobr class="_">в 1930-х годах</nobr>, его будут пытаться сохранить

Этот клен посадили в сквере в 1930-х годах, его будут пытаться сохранить

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— В связи с тем, что парк существует достаточно давно, вопросу художественной обрезки деревьев никогда не уделялось должного внимания, мы хотим эту ситуацию исправить. Сейчас задача — привести в систему, с учетом современных реалий сформировать более компактные аллеи из яблонь, которые будут создавать тень, цвести. И эти живые изгороди уже не будут создавать проблем деревьям, которые находятся рядом, — рассказал главный специалист группы ландшафтной архитектуры и фитодизайна Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Юрий Овчинников.

Он отметил, что некоторые деревья растут в сквере с момента его основания, их постараются сохранить. На то, чтобы изменить внешний вид сквера, потребуется 2–3 года.

Вырубка старых деревьев продолжится до конца апреля

Вырубка старых деревьев продолжится до конца апреля

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Ранее мэрия утвердила план реконструкции Первомайского сквера. НГС показывал, как он будет выглядеть. При этом власти исключили застройку этого места после того, как по документам оно перестало быть сквером.

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