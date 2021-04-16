В Первомайском сквере начали рубить аварийные деревья — что там происходит сейчас

Сегодня, 16 апреля, в Первомайском сквере в Новосибирске начали обрезать сухие и аварийные деревья. Эти работы продлятся до конца месяца. После этого в сквере планируют начать благоустройство насаждений.



— Первая задача у нас — произвести обрезку и освободить территорию для новых посадок, а новые мы планируем на осень. Сейчас мы убираем старые, аварийные деревья, чтобы у оставшихся насаждений было место для цвета и питания летом, — рассказала Наталья Цветкова, директор МКУ «Горзеленхоз».