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Первомайский сквер перестал быть сквером — пока по документам, но новосибирцы боятся застройки

Общественники считают, что мэрия пошла на уступки владельцам кафе, чтобы его узаконить

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Общественники считают, что изменения связаны с судом за здание кафе на Красном проспекте, 25/1

Общественники считают, что изменения связаны с судом за здание кафе на Красном проспекте, 25/1

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В документах появилась лазейка для строительства в Первомайском сквере

Новосибирские общественники заметили, что территорию Первомайского сквера вывели из рекреации — теперь его можно использовать для общественно-делового назначения.

Об изменениях на своей странице в Facebook сообщил новосибирец Евгений Митрофанов. Он отметил, что с 17 марта 2021 года всю территорию сквера используют для объектов общественно-делового назначения.

— Указанный земельный участок относится к зоне Р-2, которая предусматривает только один вид разрешенного использования для сквера: земельные участки (территории) общего пользования. Поэтому изменение вида разрешенного использования территории сквера с вида разрешенного использования «сквер» на «для объектов общественно-делового назначения» незаконна и открывает возможность застраивать сквер капитальными объектами, — объяснил корреспонденту НГС Евгений Митрофанов.

Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев считает, что изменения связаны с недавним судебным разбирательством из-за здания кафе на территории сквера.

— Мы связываем это с тем, что мэрия проиграла иск, и, возможно, это позволит узаконить существующий объект, — считает он. — Согласно правилам землепользования и застройки, в зоне Р-2 объектов общественно-делового назначения нет. Вообще, по действующему проекту планировки территории в сквере никаких капитальных объектов размещать нельзя.

Михаил Рязанцев убежден, что зданию кафе не место в сквере: у собственника нет прав на землю под ним. Более того, на сквер распространяется зона охраны соседнего памятника архитектуры — здания Делового дома на Красном проспекте, 25.

Корреспондент НГС направила в мэрию запрос с просьбой пояснить решение о смене разрешенного использования участка и уточнить позицию мэрии по построенным в сквере павильонам.

Мэрия Новосибирска обратилась в суд с требованием снести кафе в конце прошлого года. Как объясняли власти, владелец здания — компания «Антрацит» — не имела права возводить капитальное сооружение на арендованном участке сквера.

В начале марта в мэрии утвердили концепцию реконструкции Первомайского сквера, которая запланирована на ближайшие годы. В ней в сквере никаких павильонов и кафе не предусмотрено.

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Искалеченный НовосибирскПервомайский сквермэрия Новосибирскапарки и скверы
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