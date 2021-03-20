Первомайский сквер перестал быть сквером — пока по документам, но новосибирцы боятся застройки

Новосибирские общественники заметили, что территорию Первомайского сквера вывели из рекреации — теперь его можно использовать для общественно-делового назначения.



Об изменениях на своей странице в Facebook сообщил новосибирец Евгений Митрофанов. Он отметил, что с 17 марта 2021 года всю территорию сквера используют для объектов общественно-делового назначения.



— Указанный земельный участок относится к зоне Р-2, которая предусматривает только один вид разрешенного использования для сквера: земельные участки (территории) общего пользования. Поэтому изменение вида разрешенного использования территории сквера с вида разрешенного использования «сквер» на «для объектов общественно-делового назначения» незаконна и открывает возможность застраивать сквер капитальными объектами, — объяснил корреспонденту НГС Евгений Митрофанов.

