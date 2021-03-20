В мэрии Новосибирска исключили застройку Первомайского сквера

В мэрии Новосибирска отрицают изменения в документах Первомайского сквера
Городские власти исключают возможность нового строительства на территории Первомайского сквера — об этом сообщает официальный Telegram-канал мэрии Новосибирска «МЭР_и_Я».
— Ни один из документов градостроительного регулирования — Генеральный план, правила землеустройства и застройки (подразумеваются, вероятно, правила землепользования и застройки. — Прим.ред.), проект планировки — категорически не допускают осуществления капитального строительства, общественно-деловой застройки, — цитируют в сообщении заместителя мэра Алексея Кондратьева.
В мэрии уверяют, что вид разрешенного использования территории не меняли, и Первомайский сквер был и остается рекреационной зоной.
В числе подтверждений позиции властей Telegram-канал «МЭР_и_Я» приводит скриншоты из указанных документов, в том числе публичной кадастровой карты. Но в онлайн-версии последней по участку сквера с кадастровым номером 54:35:101350:6 указано другое разрешенное использование. Его сегодня утром заметили новосибирские общественники.