«Пили шампанское, а будем — водку»: читатели НГС рассказали, сколько потратят на Новый год и как сэкономят

— Работаю в образовании. В сентябре — декабре прошлого года доход был около 100 тысяч в месяц, в этом году с запретом совместительства и «коронабесием» хорошо, если получится 30 тысяч. Муж в этом году тяжело заболел и работать не может. В результате за квартиру не можем заплатить уже 4 месяца — все запасы уже исчерпаны, живем на мою зарплату и продажу шмоток на «Авито», работаю только на еду и лекарства. На Новый год буду экономить на всём. Из праздничных блюд ребенок просит мороженое за 92 рубля. Не знаю, куда деться от чувства бессилия и безысходности. Столько лет работать, чего-то добиваться и оказаться в еще большей нищете, чем в девяностые, — написала одна из наших читательниц.



Что касается празднования главного в году праздника, то картина выглядит еще грустнее — 1637 новосибирцев вынуждены будут урезать траты на Новый год. И только 777 читателей не планируют экономить на празднике.



Как накрыть новогодний стол на 5000 рублей или меньше



Новосибирцы активно делились своими идеями о том, как планируют сохранить деньги в это непростое время. Но, как оказалось, некоторым счастливчикам и не придется экономить — их доходы позволяют отметить праздники с шиком. Кто-то заложил в бюджет на Новый год 50 тысяч, кто-то — 100 тысяч. Вот что писали нам читатели:

