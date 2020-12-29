«Пили шампанское, а будем — водку»: читатели НГС рассказали, сколько потратят на Новый год и как сэкономят

Более половины новосибирцев будут экономить на праздновании Нового года
На прошлой неделе мы попросили читателей НГС принять участие в новогоднем опросе. Нас интересовало, изменились ли доходы новосибирцев за этот год, планируют ли они экономить на праздновании Нового года и как будут тратиться на январских каникулах. Всего в голосовании отметились более 2700 человек, еще 400 оставили разные мнения о том, как будут отмечать праздник в условиях пандемии, а зачастую и безработицы.
Что с доходами
Свыше 1400 читателей НГС (а это больше половины участников опроса) признались, что доход за этот год у них упал в сравнении с предыдущим. 472 человека не потеряли в доходах за год ни копейки, а 833 заявили, что даже сумели их увеличить.
— Работаю в образовании. В сентябре — декабре прошлого года доход был около 100 тысяч в месяц, в этом году с запретом совместительства и «коронабесием» хорошо, если получится 30 тысяч. Муж в этом году тяжело заболел и работать не может. В результате за квартиру не можем заплатить уже 4 месяца — все запасы уже исчерпаны, живем на мою зарплату и продажу шмоток на «Авито», работаю только на еду и лекарства. На Новый год буду экономить на всём. Из праздничных блюд ребенок просит мороженое за 92 рубля. Не знаю, куда деться от чувства бессилия и безысходности. Столько лет работать, чего-то добиваться и оказаться в еще большей нищете, чем в девяностые, — написала одна из наших читательниц.
Что касается празднования главного в году праздника, то картина выглядит еще грустнее — 1637 новосибирцев вынуждены будут урезать траты на Новый год. И только 777 читателей не планируют экономить на празднике.
Как накрыть новогодний стол на 5000 рублей или меньше
Новосибирцы активно делились своими идеями о том, как планируют сохранить деньги в это непростое время. Но, как оказалось, некоторым счастливчикам и не придется экономить — их доходы позволяют отметить праздники с шиком. Кто-то заложил в бюджет на Новый год 50 тысяч, кто-то — 100 тысяч. Вот что писали нам читатели:
— Экономить не буду, потратить планирую порядка 100 тысяч вместе с новогодними поездками и подарками.
— В бюджет НГ заложил 50 тысяч, не нуждаюсь в экономии, уже трачу их на покупку подарков родным.
У остальных наших респондентов траты оказались куда скромнее. Чаще всего они указывали, что рассчитывают потратить на застолье от одной тысячи до пяти тысяч рублей.
Вот лишь некоторые ответы — читатели рассказывают, как будут накрывать стол в условиях жесткой экономии:
— Рассчитываю максимум на 3000 рублей, экономить буду на спиртном, придется брать по акции 2 бутылочки шампанского по 220 рублей и одну водку с горя, 2 килограмма мандаринов, пару салатов да курица в духовке...
— Надеюсь уложиться в 500–600 рублей. Купим шампанского, напеку пирожков, нажарю картошки с курочкой, благо картошку закупаем осенью оптом, а соленья свои. Подарки запасла только внукам, их 7 (около 3500). Детям (трое) — чисто символически — в пределах 1000. Надо еще елочку купить — около 1000 рублей, так как ждем внуков в гости. Итого в пределах 6000 рублей.
— Хочу потратить как можно меньше. Экономить будем на мясе, например. Вместо говядины использую курицу. Салаты сделаю из капусты, свеклы, моркови — корейские, китайские — это дешевле, чем мясные.
— 2000, может, и меньше. Куплю немного мяса и крупы. В этом году без конфет и сладостей.
— Буду экономить на всём: уже отказалась от покупки деревенского гуся (1600 рублей за штуку).
Ну а некоторые проявили находчивость и рассказали, как нашли выход из сложного финансового положения:
— Планируем 8000 рублей на стол. Экономить будем на икре — нам родственники ее подарят.
— Сэкономим на покупке дорогого алкоголя: праздновать будем дома с детьми, а не как в те годы — с друзьями.
— Я в декрете. Просто приготовим ужин, как обычно. Без алкоголя.
Подарки, елка, деликатесы и другие варианты сэкономить
В любом случае отказываться от чего-то придется: некоторые читатели закупят подарки попроще, а другие сэкономят на путешествиях (тут как нельзя кстати пришелся коронавирус).
Вот самые интересные и остроумные ответы, как будут выкручиваться читатели в Новый год:
— Откажемся от покупки рыбных деликатесов и красной рыбы, которую обычно подавали на новогодний стол. Подарок ребенку будет менее дорогим, подарков взрослым не будем покупать совсем.
— Не будем покупать елку, икру, фейерверк. Пили вино и шампанское, а будем — водку. Сидели до утра, посидим часа два. Гостей звать не будем. Будем все праздники сидеть дома. Изредка выходить в магазин за добавкой.
— В этом году не будет корпоратива — экономия в том, что не надо покупать наряд. И вообще, сейчас в торговых центрах бываю крайне редко. Работаю из дома удаленно. Поэтому на новогодний стол, конечно, придется потратиться, но в меру. Много готовить не буду. Лучше потом что-то свежее приготовить, чем делать салаты 5 дней.
— Планирую экономить на покупке украшений для дома, не буду покупать елку, также уменьшу траты на праздничный стол. Планирую сэкономить 10–15 тысяч рублей.
Кстати, покупка подарков оказалось болезненной темой для горожан. Дарить их они планируют в основном только детям или тем, кто одаривал их самих раньше:
— Сэкономлю на подарках, дарить буду только тем, кто мне всегда дарит в ответ, и племянникам, подарки для взрослых очень символичные. Также для стола куплю пару салатов в кафе, пару сделаю сама.
— Не буду покупать подарки родственникам и друзьям, только детям. Денег нет.
А вот какими будут новогодние каникулы у сибиряков — увы, рестораны и путешествия придется отложить до лучших времен:
— Экономить будем на ежегодном отдыхе вне города, остаемся дома в связи с эпидобстановкой.
— Хотели встретить НГ в ресторане, а придется быть дома, на диване.
— Никакого отдыха и горнолыжки. Максимум — арендуем баню всей семьей где-нибудь в январе.
Тем временем владельцы посуточных коттеджей подняли цены на новогоднюю аренду в 2 раза. Мы узнали, во сколько обойдется снять домик в новогоднюю ночь.
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