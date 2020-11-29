Гуляем сутками: коронавирус подогрел спрос на аренду коттеджей на Новый год. Где и за сколько их снимают

Заперты в городе

В этом году загородная недвижимость в Новосибирске пользовалась особой популярностью, особенно летом: как рассказали владельцы коттеджей и эксперты, из-за того что уехать у горожан возможности не было, да и вообще выходить из дома было опасно и некуда, спрос на коттеджи, в том числе на те, что сдаются посуточно, вырос раза в два.



— Снимали не для того, чтобы погулять большой компанией, а просто, чтобы семьей выехать из квартиры и на воздухе побыть, отдохнуть от 4 стен, в которых нас заперли, — говорит Елена, специалист сайта с вариантами для посуточной аренды «Домик154». — Если обычно летом сдается больше выходных и, может, 1–2 будних дня, то тут 5 из 7 дней во многих домах были сданы. Сейчас это 2–3 дня.



По словам Елены, этот Новый год тоже отличается повышенным спросом. Год назад ажиотаж начался только в начале декабря, а в этом году уже почти все коттеджи, которые рекламирует сайт, — всего их 96 — забронированы, а высокий спрос начался в октябре. Владелец одного из коттеджей в поселке Элитный рассказал корреспонденту НГС, что у него новогодние праздники забронировали еще в августе.

