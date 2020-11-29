Гуляем сутками: коронавирус подогрел спрос на аренду коттеджей на Новый год. Где и за сколько их снимают

Владельцы посуточных коттеджей подняли цены на новогоднюю аренду в 2 раза
Новый год уже не за горами, и в этот раз, кажется, его ждут как никогда — многим хочется, чтобы 2020-й поскорее уже закончился. В Новосибирске уже поставили первую новогоднюю елку, определились с адресами елочных базаров, выставили в продажу первые новогодние коллекции и показали проект главного городского катка. Саму же новогоднюю ночь кто-то будет отмечать дома или в гостях, а кто-то — большой компанией в коттедже. Как дорого и где в городе можно арендовать дом на новогодние праздники и изменила ли что-то пандемия, выяснила Лиза Пичугина.
Заперты в городе
В этом году загородная недвижимость в Новосибирске пользовалась особой популярностью, особенно летом: как рассказали владельцы коттеджей и эксперты, из-за того что уехать у горожан возможности не было, да и вообще выходить из дома было опасно и некуда, спрос на коттеджи, в том числе на те, что сдаются посуточно, вырос раза в два.
— Снимали не для того, чтобы погулять большой компанией, а просто, чтобы семьей выехать из квартиры и на воздухе побыть, отдохнуть от 4 стен, в которых нас заперли, — говорит Елена, специалист сайта с вариантами для посуточной аренды «Домик154». — Если обычно летом сдается больше выходных и, может, 1–2 будних дня, то тут 5 из 7 дней во многих домах были сданы. Сейчас это 2–3 дня.
По словам Елены, этот Новый год тоже отличается повышенным спросом. Год назад ажиотаж начался только в начале декабря, а в этом году уже почти все коттеджи, которые рекламирует сайт, — всего их 96 — забронированы, а высокий спрос начался в октябре. Владелец одного из коттеджей в поселке Элитный рассказал корреспонденту НГС, что у него новогодние праздники забронировали еще в августе.
Впрочем, горожанка Анна, которая вместе с друзьями каждый год арендует коттеджи на Новый год уже около десяти лет подряд, говорит, что в этом году, наоборот, свободных коттеджей за месяц до праздника больше чем обычно.
— Если раньше мы в начале ноября начинали искать и уже было много забронировано, то в этом году нет. Это, наверное, связано с тремя вещами, — рассуждает Анна. — У людей не так много денег, а это все-таки недешевое мероприятие, если учитывать дорогу, еду, алкоголь — это всё довольно дорого выходит. Второй момент: видимо, все-таки люди побаиваются, что каким-нибудь постановлением могут не разрешить собираться больше 10 человек или что-то такое. В Москве же запретили все массовые мероприятия, а к нам это обычно докатывается после, поэтому опаска есть и люди не бронируют. Ну и, думаю, те, кто не переболел еще, все-таки боятся заболеть. У нас в компании практически все переболели, поэтому мы достаточно спокойны и готовы к таким акциям, а кто-то отказывается и до сих пор в кафе не встречается, потому что боятся заразиться.
После лета запретов владельцы коттеджей о своей деятельности говорят с опаской и просят не конкретизировать, какие именно варианты в объявлениях — их. Но признаются, что для них пандемия — это серьезно. Собственник одного из домов Сергей говорит, что им пришлось вместе со всеми уйти на самоизоляцию: с мая по август его коттедж пустовал, а годовой доход уменьшился примерно на 40%. После возвращения к работе пришлось принять дополнительные меры безопасности.
— Мы в принципе с хлоркой всё убираем. Сейчас дополнительно обязательно перила протираем, ручки дверей. Микрофон от караоке не даем, потому что его не обработаешь как нужно. Говорим, чтобы приезжали со своим микрофоном, — рассказал Сергей.
— Всем нужно соблюдать требования — такие же, как для всех остальных. Естественно, мы их соблюдаем, — говорит еще один владелец коттеджа Евгений. — Расходы на содержание увеличились.
Цены при этом не менялись, утверждают участники рынка. Но на новогодние праздники расценки, конечно, особые. К примеру, на сайте «Домик154» для четверти вариантов сразу расписан праздничный прайс, по которому коттедж с 31 декабря по 2 января обойдется в среднем в 2–2,5 раза дороже.
Самые интересные варианты
Вообще, в Новосибирске число вариантов домов для посуточной аренды сильно ограничено. Если на профильных сайтах их около сотни, то на портале N1.RU, например, всего 6 — это меньше, чем 2 года назад. На Avito вариантов около 200, но многие дублируются и во многих указано, что на праздники они уже забронированы. Цены варьируются от 1,5 до 80 тысяч рублей за сутки — в зависимости от изысканности предложения.
Самый дорогой вариант сдают в Краснообске и описывают не иначе как «первый коттедж в городе суперпремиум класса для ценителей настоящей роскоши». Фактически это целый комплекс со спа-зоной, закрытым бассейном с панорамным остеклением и банкетным залом на 70 гостей. Расположиться можно в 7 номерах повышенной комфортности разного размера.
В течение года аренда стоит 50 тысяч рублей в сутки, на новогодние праздники — 80 тысяч в сутки. Что интересно, под новогодними праздниками подразумевается весь декабрь — то есть сэкономить на корпоративе в 20-х числах не получится, например.
Стоимость роскошного бревенчатого дома «Отрада» в Кудряшах в зависимости от сайта варьируется от 25 до 40 тысяч рублей в сутки — без отдельного прайса для новогодних дней. Впрочем, на N1.RU, например, цена указана только за дом — на Avito такого уточнения нет, а соблазнительное описание бани и бассейна — есть. В трехэтажном доме 5 спален, разместиться здесь может компания до 15 человек.
Огромный дом на 11 спален рядом с аквапарком обойдется в 35 тысяч рублей за сутки — здесь новогодние расценки тоже не указаны. Арендаторам обещают банкетный зал на 50 мест в стиле лофт и модную посуду из цветного стекла, в доме есть отдельная комната для курения и кальянная. Бани или сауны с бассейном здесь, судя по всему нет, зато «много акцентных стен и деталей для ваших акцентных фото».
А еще, что немаловажно, нет никаких ограничений по шуму: в объявлении подчеркивают, что можно устроить дискотеку до утра. По словам Анны, за время поиска подходящего варианта ей попадалось смешное конфликт-меню, в котором запрещалось, например, хоровое пение на улице и вообще шумное поведение. По нему, смеется Анна, можно было только запереться в коттедже и тихо есть.
Самый скромный вариант нашелся в частном секторе Ленинского района на улице Гомельской. Это небольшой, площадью всего 80 квадратов, полутораэтажный дом с камином и баней, которую придется оплатить отдельно. В мансарде есть три раскладывающихся дивана и одноместная кушетка. Стоимость аренды здесь составляет всего 500 рублей с человека, но если вы хотите провести Новый год в гордом одиночестве, всё равно придется заплатить минимальную цену в 1,5 тысячи рублей.
Еще один скромный вариант есть в Калининском районе, на улице Игарской. В объявлении его называют гостевым домом «Игарский», и снять его можно даже на час за 500 рублей, а на сутки — за 4 тысячи. В доме 4 спальни и 6 кроватей на 10 спальных мест, есть баня и хамам. Гостиной как таковой здесь нет, зато две зоны столовой, а возле дома есть беседка. В варианте отмечено, что гостям можно приезжать с детьми и питомцами и можно курить.
Анна говорит, что коттеджей, совсем не предусмотренных для детей, она не встречала, хотя детских кроваток и стульчиков гостям обычно не выдают — не считая дорогих вариантов, где оборудованы детские.
— Обычно все спрашивают, сколько детей, потому что это уже само собой разумеется, если это большая компания взрослых людей, — говорит Анна. — Но иногда коттедж производит впечатление борделя, и с детьми туда ехать не хочется, потому что возникают сомнения, что там действительно всё помыли с хлоркой. Бассейн и сауна смущают, если честно. Когда компания без детей, думаю, все спокойно относятся.
В прошлом году Новосибирская область оказалась среди лидеров по стоимости аренды коттеджа на Новый год — дороже было только в Подмосковье.
В 2018 году владельцы коттеджей рассказали, сколько им удается заработать за несколько новогодних дней на аренде.