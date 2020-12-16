Как изменился ваш доход за 2020 год? И сколько денег вы потратите на новогодние праздники? Опрос НГС

В Новосибирске подсчитывают, как жители потеряли в доходах за год
Последние недели декабря — идеальное время для подведения итогов. А они в Новосибирской области не самые радужные. В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, массовые мероприятия отменены, а утренники в детских садах пройдут в закрытом режиме. Тем не менее семейному застолью или дружеским посиделкам быть, как и расходам на их организацию. С последним всё совсем непросто — уровень безработицы в Новосибирской области за этот год, осложненный пандемией, вырос в пять раз. Людей продолжают увольнять несмотря на плато и незначительное смягчение ограничений.
Мы решили выяснить у наших читателей, каким стал для них 2020-й в финансовом плане. Стали ли вы зарабатывать меньше? И как это отразится на праздновании Нового года — будете ли вы на чем-то экономить? Уделите пару минут нашему опросу, все полученные ответы мы внимательно изучим, подведем итоги и расскажем вам о них в отдельном материале.
А теперь расскажите подробнее, на чем именно вы хотите сэкономить. Напишите развернуто, чтобы мы могли проанализировать информацию и выбрать самые интересные ответы.